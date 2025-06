El gesto de Cristiano Ronaldo cuando le han comparado con Lamine Yamal: lo dice todo sin decir nada

Cristiano Ronaldo compareció ante los medios en la previa de la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España, en una rueda de prensa que dejó una imagen muy comentada: al ser preguntado por Lamine Yamal, la joven promesa de la selección española, y si veía alguna similitud entre el inicio de su carrera y el del jugador del Barça, el capitán portugués reaccionó con un gesto visible de incomodidad.

El periodista planteó la cuestión desde el paralelismo entre la irrupción de ambos jugadores a una edad muy temprana en el máximo nivel. Cristiano escuchó la pregunta, ladeó la cabeza, frunció ligeramente el ceño y no ocultó cierto desagrado antes de responder: “Siempre ha sido Cristiano contra esto o aquello, estoy acostumbrado. Son generaciones diferentes, una empieza y la otra termina", contestó finalmente.

A Ronaldo no le gustó la pregunta

"Deberían comparar a Lamine con Vitinha, que son más cercanos. Pero no hay problema, me quedo con las críticas. En realidad, es una selección contra otra. Pero lo entiendo, los medios calientan el partido, es bonito y normal. Lo que más deseo es que Portugal esté a un buen nivel y gane, contra un equipo que probablemente sea el mejor del mundo”.

Le pidieron un consejo para él: "Lo está haciendo muy bien, en un club y en una selección que lo ayudan mucho. Está en un entorno propicio para demostrar sus cualidades. Pero para disfrutar de un jugador así, necesitamos dejarlo crecer con calma, quitarle presión. Tiene mucho talento. ¿Un consejo para Lamine? Doy consejos a quien quiera, pero en privado”.

A lo largo de la comparecencia, Ronaldo evitó profundizar en el asunto y tampoco se refirió directamente a Yamal, aunque sí mencionó de forma general el talento de la selección española. “España tiene una gran generación. No solo él, también Rodri, Nico Williams, Dani Olmo... Son jugadores con mucho ritmo, agresivos con la pelota. Tienen una identidad clara”, apuntó cuando fue consultado por el análisis del rival.

Cristiano, que ha disputado más de 200 partidos con la selección portuguesa, llega a esta final con 39 años y como uno de los líderes indiscutibles del equipo de Roberto Martínez. No habló sobre su posible retirada, pero sí subrayó que su foco está en el presente inmediato. “Estoy aquí para ayudar, para competir y para ganar. No pienso en lo que viene después. Pienso en ahora. Y ahora es España”, afirmó.

Sobre el momento del equipo, explicó que llegan con confianza y que el factor de jugar como locales podría tener peso. “Hemos trabajado bien. Estamos en casa y eso también cuenta. El grupo está unido y sabemos lo que queremos”, aseguró.

Cristiano, un veterano con la selección portuguesa

Ronaldo también fue preguntado sobre su papel dentro del equipo y el reparto de protagonismo con otros atacantes más jóvenes, como Rafael Leão o Gonçalo Ramos. Su respuesta fue clara: “El grupo es lo más importante. Cada uno sabe su función. Yo tengo experiencia, puedo ayudar dentro y fuera del campo. Si el míster decide que juego 90 minutos, bien. Y si no, también. Estoy para sumar”.

En relación con su trayectoria y los años que lleva al máximo nivel con la selección, afirmó que sigue disfrutando de cada convocatoria: “Nunca me canso de vestir esta camiseta. Cada vez que vengo, lo hago con ilusión. Representar a mi país siempre ha sido un honor, desde que era un niño. Y mientras me sienta útil, seguiré viniendo”.

Sobre su actualidad en el Al-Nassr y si eso condiciona su rendimiento con la selección, el delantero respondió que se sigue exigiendo como siempre. “La gente puede opinar lo que quiera, pero yo me siento bien, me entreno todos los días y me exijo al máximo. En mi club tengo responsabilidad y cuando vengo con la selección, también”.

En cuanto a cómo afrontan la final, Ronaldo apeló a la experiencia y al equilibrio emocional: “No hay que obsesionarse. Es una final, sí, pero no es una guerra. Hay que tener cabeza, calma y saber sufrir. El fútbol se gana con goles, pero también con inteligencia. Ellos tienen calidad, nosotros también. Veremos quién impone su estilo”.

Cuando fue cuestionado sobre si este partido podía marcar el final de su camino con la selección, no lo descartó ni lo confirmó: “No lo sé. Vivo el presente. Ya veremos lo que pasa después. Lo único que sé es que me siento bien, y que si ganamos mañana, lo celebraremos como si fuera la primera”.