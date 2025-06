La hemeroteca retrata a Joan Laporta con el "caso Nico Williams": "¡No tienes vergüenza!"

Se repite el culebrón. Nico Williams se ha convertido por segundo verano consecutivo en el protagonista del mercado de fichajes. Las filtraciones de los culés y los gestos del futbolista hacia el FC Barcelona no han gustando nada ni a la directiva ni a los aficionados del Athletic. El extremo, que hace algo menos de un año decidió seguir en el Athletic ante las dudas que presentaba el Barça se ha ofrecido sin ningún tipo de pudor a Joan Laporta. La presión del vestuario culé y el envío por parte del futbolista de su representante Felix Tainta a la ciudad condal para reunirse con Deco desataron una guerra que aún no ha llegado a su final.

Una vez anunciada la intención de Nico Williams, que al parecer habría trasladado al Athletic su voluntad de fichar por el Barcelona, el club bilbaíno está abocado a mantener una tensa espera hasta la llegada de un nuevo paso culé, que no es otro que el abono ante la sede de LaLiga de la cláusula de rescisión del jugador por parte del club catalán, cifrada en 58 millones más los cuatro correspondientes al IPC de la operación. Un pago al que desde Barcelona ya han puesto fecha y que se producirá la próxima semana.

Pero mientras la operación se certifica, el club bilbaíno no oculta su enfado e incluso amenaza con fiscalizar las cuentas del FC Barcelona. El Athletic se ha quejado de la falta de respeto de los culés por segundo año consecutivo y Laporta ha acabado respondiendo.

El presidente culé asegura no entender las formas del club vasco: "Con todo el respeto lo digo, que cada uno se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Athletic de Bilbao vaya a hablar del Barça a LaLiga, pero ellos sabrán lo que hacen", ha reflexionado Laporta

Retratado por su pasado

Sin embargo, el pasado es muy tozudo y siempre puede volver para dejarte en evidencia. El Athletic no pide más de lo que reclamó Laporta hace unos años con Messi y la hemeroteca ha acabado por retratar al mandatario culé.

En 2021, cuando era candidato a la presidencia del Barça concedió una entrevista a L'Equipe en la que se despachó a gusto contra el PSG.

El mandatario azulgrana aseguró entonces que “con el debido respeto, debo decir que el comportamiento del PSG no me agradó en absoluto. Le faltaron el respeto al Barça. Siempre he seguido de cerca la evolución del PSG, ahora es un equipo en el que hay que confiar en el panorama europeo, pero me sorprendió y decepcionó. Escucho a un jugador decir que quiere jugar con Leo Messi. ¡A mí también me gustaría jugar con él! Pero cuando lo dice un representante del club, me parece inapropiado, demuestra su falta de experiencia a este nivel. Todavía les queda mucho por aprender en el mundo del fútbol. No sé si esta reacción es instintiva o si es un error de comunicación. Por mi parte, siempre he respetado a otros clubes. Si entramos en este juego, me parece que estamos dañando el mundo del fútbol. El fútbol es pasión, hay rivalidad, pero aquí estamos hablando de un jugador que jugará un partido contra este equipo”.

Pero lejos de quedarse ahí añadió otra reflexión que aún le deja más en evidencia. “No sé si podrán ficharlo. Quizás sí, si continúan rompiendo las normas financieras del juego limpio ... Por lo que sé, tuvieron pérdidas significativas el año pasado. Tendría curiosidad por saber si ignorarán las reglas del juego limpio financiero para ficharlo. Si eso sucede, espero que la UEFA y la FIFA reaccionen con firmeza y que el Tribunal de Arbitraje Deportivo no vacile a la hora de emitir su veredicto”.

Unas afirmaciones que se contradicen con sus criticas al Athletic por exigir el control de LaLiga y que las redes no han tardado en resucitar -como ya ocurrió la pasada temporada- para sacar los colores a Laporta. "¿Ahora no hay falta de respeto?", "¿Te indignas porque acudan a la Liga y tu invocaste a la UEFA y ala FIFA?.. No tienes vergüenza", son algunos de los mensajes de los aficionados.