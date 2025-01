El homenaje de la Federación a Luis de la Fuente para presentar su renovación

Luis de la Fuente ha renovado como seleccionador y la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió organizarle una fiesta con su familia, sus amigos y alguna sorpresa. De la Fuente seguirá siendo seleccionador al menos cuatro años más. El técnico ha renovado hasta 2028 en contra de la costumbre habitual en la Federación Española de Fútbol (RFEF) de firmar contratos por dos años, sólo para un gran campeonato. El nuevo compromiso del entrenador campeón de Europa le garantiza dirigir a la selección en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y en la Eurocopa 2028 que se juega en Reino Unido e Irlanda. De la Fuente, que cumple 64 años este verano, finalizaría su contrato con 68 y a sólo dos años del Mundial 2030 que España disputará como anfitriona. De la Fuente llegaría con 69 años, uno menos de los que tenía Luis Aragonés cuando ganó la Eurocopa 2008 como seleccionador.

«La RFEF es nuestra casa. Llegué para tres meses y voy camino de los 13 años. Las dos partes queríamos continuar. Yo me siento en mi casa y la RFEF siente que es nuestra casa», dijo el seleccionador. Emocionado y agradecido por la renovación, que no es más que una cuestión de lógica después de haber ganado los dos torneos en los que ha dirigido a la selección absoluta, la Liga de Naciones y la Eurocopa. «Si estamos más unidos seremos más fuertes. Intentaremos estar a la altura y nos dejaremos la vida en el empeño», añadía el seleccionador.

Con él renueva todo su cuerpo técnico, que lo acompañaba en el acto organizado por la RFEF. «Estábamos arriba firmado y me recordaba que no deberíamos olvidarnos de algo importante.’’ Tengo un equipo que tiene contrato hasta 2026 y deberían continuar conmigo hasta 2028’’», contaba el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que quería dejar cerrada la renovación antes de la decisión del Tribunal Supremo sobre su posible inhabilitación. Y uno a uno fueron siendo presentados Pablo Amo, el segundo entrenador; Juanjo González, el técnico ayudante; Carlos Cruz, el preparador físico; Miguel Ángel España, el preparador de porteros; Pablo Peña, el analista; y el psicólogo, Javier López Vallejo. Los mismos que se presentaron con él en diciembre de 2022. Todos ellos se sentaron en la que la RFEF denominó «grada del cariño» en el escenario del Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí les esperaban otras personas que han sido fundamentales en su carrera. Once personas que formaban una alineación para el seleccionador: su sobrino, Luis de la Fuente; su ex compañero en el Athletic Miguel de Andrés; Pablo Blanco, el hombre que lo llevó a entrenar a la cantera del Sevilla; Antonio Valle, que fue su segundo entrenador en los juveniles sevillistas; y Fernando Riaño, atleta paralímpico que ha ayudado con sus charlas a motivar a distintas selecciones dirigidas por Luis de la Fuente. La presencia de Antonio, anunciada por Pablo Blanco, era una sorpresa para el seleccionador. «Si he hablado esta mañana con él y no me ha dicho nada», decía.

«Fue muy fácil llegar a un acuerdo con Luis y con su equipo de representación. [Quiero] desearle suerte y trasladar el mismo mensaje para la seleccionadora, Montse Tomé, que está aquí para que sigamos en la misma línea», afirmó Louzán. «España es muy grande y el fútbol nos hace todavía más grandes. Deberíamos hacer una Federación transparente y Luis representa todo eso», añadía.

«Desde el 16 de diciembre tenemos todos tranquilidad y seguridad y un buen paraguas con el presidente», le devolvió los elogios el seleccionador. «Estoy donde quiero estar y espero seguir todavía muchos años», añadía.

De la Fuente, en realidad, renovó ya hace tiempo, con Pedro Rocha al mando, pero al contrato no se le dio validez por la situación de la RFEF. «Nunca ha sido nada tan fácil», dice el seleccionador de su nuevo contrato. «Es beneficioso para los dos», confirma Louzán.

[[H2:«Dejé el fútbol por culpa de Luis. No volví a jugar»]]

Miguel de Andrés, centrocampista del Athletic de Clemente que ganó dos Ligas y una Copa, explicó que se retiró por «culpa» del ahora seleccionador. «Hizo una falta a Ricardo Gallego. Yo tenía la pierna apoyada y Gallego me cayó encima, lo que me provocó una luxación total de rodilla. No volví a jugar más», confiesa De Andrés. Pero De la Fuente estaba al día siguiente en el hospital de Barcelona para verlo después de su operación de rodilla. Y no sólo eso, lo acogió en su casa durante unos meses. «Yo vivía en un cuarto sin ascensor y me dijo ‘‘¿cómo vas a subir ahí con las dos muletas?’’. Así que allí recibía a los médicos, a la familia y a todo el mundo», recuerda De Andrés. Una anécdota que explica cómo es el seleccionador español.