Ibai Llanos, tras confesar que se estaba haciendo del Barcelona en X: "Me han robado la cuenta"

Una de las frases que más identifica a los aficionados al fútbol es que se puede cambiar de pareja, vida, aficiones, casa, odios y amores, pero no de equipo. Por eso, las últimas palabras de Ibai Llanos han creado perplejidad

Durante años, el famoso streamer se ha declarado madridista. Su simpatía por el club blanco no era un secreto para nadie: en sus directos, publicaciones en redes sociales y colaboraciones con otros creadores de contenido, no faltaban referencias a su madridismo. Esa identidad deportiva, que parecía sólida ha comenzado a tambalearse recientemente. Y ha sido el propio Ibai quien ha encendido la mecha del debate, dejando claro en su cuenta de X (antes Twitter) que algo está cambiando.

Un cambio de chaqueta

La confesión llegó sin grandes preámbulos, pero cargada de intención: Ibai admitió estar “haciéndose del Barcelona”. "Me jode admitirlo pero últimamente prefiero ver los partidos del Barça que del Madrid. Lo de Pedri y Lamine es otro rollo. Son muy buenos. Creo que me estoy volviendo culé", escribió.

Tanto Pedri como Lamine representan un tipo de fútbol que conecta con la sensibilidad de Ibai como espectador. Talento, desparpajo, inteligencia en el campo: todo eso parece haberlo conquistado.

Pero el cambio de sentimientos no se explica solo por nombres propios. También hay un elemento colectivo que lo ha seducido: el estilo de juego del Barcelona, actualmente dirigido por el técnico alemán Hansi Flick. Ibai ha comentado que disfruta viendo al Barça jugar y que, en más de una ocasión, ha preferido seguir sus partidos antes que los del Real Madrid. Algo que, según sus propias palabras, le cuesta admitir, teniendo en cuenta su tradición blanca.

El giro en sus preferencias deportivas no es, sin embargo, un hecho aislado o sin contexto. Ibai mantiene una relación cercana tanto con Pedri como con Lamine Yamal, no solo como admirador, sino como figura con la que han compartido espacios públicos y contenidos digitales. Pedri ha aparecido en más de una ocasión en los videos y streams de Ibai, participando en dinámicas que mezclan humor y fútbol.

En el caso de Lamine Yamal, el vínculo va más allá de lo futbolístico. Ambos comparten intereses dentro de la Kings League,

¿Una rectificación?

Pero quizás la conexión más determinante entre Ibai y el mundo culé sea su relación con Gerard Piqué. El exjugador del Barça y el streamer han colaborado en distintos proyectos, estableciendo un lazo que combinaba amistad y negocios. Juntos han impulsado iniciativas como la propia Kings League, además de otros contenidos y formatos que han tenido gran repercusión en redes.

Tras la oleada de comentarios y repercusiones que siguió a su mensaje inicial, Ibai intentó desdramatizar la situación con una publicación posterior. “Me han robado la cuenta. Este tweet me lo ha puesto @DjMaRiiO”, escribió, haciendo referencia a otro creador de contenido muy ligado al universo del fútbol. La frase, irónica y humorística, pretendía bajarle el tono a la polémica.