El increíble autogol de Rafa Marín en el Celta - Alavés... Y hasta los rivales fueron a consolarlo

El Celta todavía no había marcado un gol en su casa en este Liga, después de haber disputado tres encuentros como local. Perdió con Osasuna (0-2), contra el Real Madrid (0-1) y contra el Mallorca (0-1) y el cuarto en visitar Balaídos era el Alavés. Contra el equipo vitoriano llegó el primer tanto de los celestes.

Era el minuto 35 y una jugada que no tenía ningún peligro se convirtió en letal: posesión para el Alavés sin mucha presión de los locales, el balón le llega a Rafa Marín y sin mirar, por puro automatismo cede atrás a su portero, Sivera, que no estaba donde él esperaba, por lo que la pelota se dirige directamente a la portería, sin remedio. El guardameta corre para atrás para tratar de llegar y despejar, desesperado, pero no lo hace a tiempo e incluso queda medio liado en la red de la portería, y también con cara de incredulidad.

Es uno de los aspectos negativos del deporte, pero la acción sirvió también para ver uno de los positivos. Porque Bamba y Iago Aspas no dudaron en acudir a consolar a su rival, pese a que la alegría la llevarían por dentro.

El tanto puso por delante a un Celta que buscaba la segunda victoria del curso, después de la lograda ante el Almería y tras desaprovechar la gran oportunidad de vencer al Barcelona en la pasada jornada, tras ir mandando 0-2 en el minuto 80. Pero los azulgrana lograron dar la vuelta del todo al marcador en siete minutos. El Alavés, por su parte, lleva una Liga de todo o nada en la que o gana (Valencia, Cádiz y Sevilla) o pierde (Getafe, Rayo y Athletic Club).