El indignante mensaje recibido por Camello tras el empate ante el Oviedo: "Que te dé cáncer..."

60 minutos de un gran Santi Cazorla estuvieron a punto de revivir al Real Oviedo hasta que la expulsión de Ilyas Chaira le cortó las alas y el Rayo Vallecano inclinó el partido hacia su lado, aunque sin acabar de rematarlo. Gozó incluso el cuadro madrileño de un penalti que Escandell le detuvo a Isi Palazón. No lo aprovechó, tampoco la superioridad numérica, y el choque acabó como había empezado: tablas sin goles.

Tras el empate en el Carlos Tartiere entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano, los asturianos continuarán siendo colistas, con nueve puntos, empatado con el Levante. Por su parte, los madrileños se quedan momentáneamente en la decimosegunda posición en la Liga a la espera de que termine esta 13ª jornada.

Mensaje de odio

Pero lo peor no fue el resultado sino lo ocurrido tras el encuentro.

Sergio Camello fue titular en el empate del Rayo Vallecano ante el Real Oviedo (0-0), este pasado domingo en el Carlos Tartiere. El delantero volvía a ser elegido por Íñigo Pérez en la punta de ataque, pero fue sustituido en el minuto 70 de partido por Alemao. Camello no era titular en LaLiga desde el pasado mes de septiembre ante el Celta de Vigo, hace siete jornadas.

Tras el partido, el delantero del Rayo publicó una captura en sus stories de Instagram, donde un usuario le realizaba el siguiente desagradable mensaje: “¡Basura, hijo de puta! ¿Qué coño tiene de malo patear el balón hacia la portería? ¡Que te dé cáncer y te caigas muerto en el campo, pedazo de mierda!”

Mensaje recibido por Sergio Camello Instagram

El club no tardaría en reaccionar para condenar lo ocurrido. "Desde Unión Rayo no admitimos ni justificamos este tipo de mensaje de odio. No se puede insultar de cualquier modo en las redes sociales, simplemente por criticar el rendimiento de un futbolista profesional".