El infierno del árbitro Coote: "Esnifaba cocaína por miedo a asumir que soy gay"

El colegiado David Coote fue suspendido el pasado mes de noviembre"con efecto inmediato" después de que se publicara un vídeo en el que aparecía insultando al ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

"David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato a la espera de una investigación completa. No haremos más comentarios hasta que se complete ese proceso", informó la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). En dicho vídeo que circula por redes sociales, Coote se dirige a Klopp, entrenador del Liverpool hasta el pasado verano, como "gilipollas" y "arrogante".

En realidad se trata de dos grabaciones. El primero de los dos vídeos muestra a la ex estrella de cricket de Nottinghamshire, Ben Kitt, preguntándole a Coote qué pensaba sobre Klopp, quien dejó Liverpool a principios del verano después de nueve años a cargo, y su equipo. Coote responde: "El Liverpool era una mierda. [Klopp es un] imbécil, un imbécil absoluto. Aparte de echarme un buen vistazo cuando los estaba arbitrando contra el Burnley en el campo cerrado. Me acusó de mentir y luego me dio un puñetero golpe. No tengo ningún interés en hablar con alguien tan arrogante. Así que hice todo lo posible por no hablar con él. ¡[James] Milner está bien! Me llevo bien con él. Pero Dios mío, maldito alemán, que me jodan".

Kitt luego concluye sobre el video: "En resumen, la mierda de Jurgen Klopp. El Liverpool son todos unos malditos cabrones y odiamos a los malditos Scousers".

En un segundo video, Coote suplica: "Para que quede claro, ese último video no puede ir a ninguna parte, en serio". Kitt luego agregó: "Es un árbitro de la Premier League , no arruinemos su carrera".

Sin embargo, nadie le hizo caso y este asunto fue solo el principio de la tormenta que se avecinaba.

La fiestas de la coca

El árbitro David Coote acorralado por el escándalo Captura TV/Archivo

Un nuevo vídeo -al que tuvo acceso The Sun- le dio la puntilla definitiva. En la grabación, el colegiado inhala polvo blanco mientras arbitraba la Eurocopa de este verano. En el impactante video de ocho segundos de Whatsapp, el especialista del VAR, usa un billete estadounidense enrollado para inhalar una línea de cuatro pulgadas de lo que parece ser cocaína.

Ahora, el colegiado ha decidido dar un paso al frete y explicar en declaraciones a The Sun lo que se esconde tras estas bochornosas actitudes.

Coote ha revelado entre lágrimas que recurrió a la cocaína por miedo a salir del armario en el “mundo machista” de la Premier League y admite que "no estaba sobrio" en su discurso contra el ex entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

Miedo atroz a salir del armario

El colegiado contó cómo vivir una mentira lo llevó a arruinar su carrera. “Sentí un profundo sentimiento de vergüenza especialmente durante mi adolescencia. No se lo dije a mis padres hasta que tuve 21 años. No se lo dije a mis amigos hasta que tuve 25 años. Mi sexualidad no es la única razón que me llevó a estar en esa posición, pero no estoy mintiendo digo que soy gay y que he tenido verdaderas dificultades para ocultarlo" afirma.

“Cuando era un árbitro joven, escondí mis emociones y también escondí mi sexualidad, una buena cualidad como árbitro, pero una cualidad terrible como ser humano. Y eso me ha llevado a toda una serie de comportamientos”, confiesa.

Asegura que se encuentra en una “situación increíblemente oscura” desde que se supo que consumía drogas en la Eurocopa 2024. Sin el apoyo de su familia y colegas, añadió, “no estoy seguro de que estaría aquí hoy”.

Por último denuncia el largo camino que aún queda por recorrer en el fútbol en términos de respeto. “He recibido abusos profundamente desagradables durante mi carrera como árbitro y añadirle mi sexualidad habría sido realmente difícil.

Hay mucho por hacer en el fútbol y en la sociedad en general respecto a la discriminación", sentencia.