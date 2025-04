Los insultos a la madre de Phil Foden por los que estalló Guardiola: "¡Que poca clase!"

Nueva polémica en la Premier. Pep Guardiola se mostró muy crítico con los hinchas de Old Trafford tras el derbi de Mánchester que United y City empataron 0-0.

Foden recibió numerosos insultos durante el derbi de Manchester que terminó sin goles pero sobre todo hacia su madre. Un sector de la grada no dejó de corear "Phil Foden, tu madre es una zorra" (Phil Foden, your mum's a slag) y Pep Guardiola estalló.

«Es falta de clase», dijo Guardiola después. «Pero no es el United, es la gente, ¿sabes? Estamos muy expuestos, gente que sale en pantalla en el fútbol mundial: entrenadores, dueños y, sobre todo, futbolistas».

"No entiendo la mentalidad de la gente respecto a la madre de Phil. Es una falta de integridad, de clase, y deberían estar avergonzados”, sentenció.

La polémica Claire Rowlands

La madre de Foden salió a la luz pública en enero de 2024 después de que se publicaran imágenes de cuando la esposaron y la expulsaron de un club nocturno galés después de tirarle un sombrero de la cabeza a un compañero de fiesta.

El incidente, que ocurrió en un club nocturno Bentley's en Towyn, Gales, tuvo lugar el 9 de septiembre de 2023, pocas horas después de que Foden saliera del banquillo para jugar con Inglaterra en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024.

El clip de 52 segundos, mostrado en la corte, mostró a Rowlands confrontando agresivamente a los oficiales de policía que fueron llamados a la escena.

Desafiando a los oficiales, dijo: «¡Adelante! ¿Qué he hecho? No me hablen a menos que tengan pruebas».

Otro amigo dijo: "No, ella vendrá a casa conmigo", a lo que los oficiales respondieron: "Se quedará con nosotros un minuto".

Claire Rowlands fue absuelta de agresión, pero multada por su comportamiento tras admitir ante la policía: «No bebo a menudo, pero cuando lo hago, recupero el tiempo perdido. Soy como un animal».