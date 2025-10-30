El Inter blinda a Josep Martínez: entrenamiento, forense y un psicólogo para lidiar con la angustia

El portero del Inter, Josep Martínez, ha recibido un permiso y apoyo psicológico tras verse involucrado en un trágico accidente de tráfico cerca de la base de entrenamiento del club que cobró la vida de un hombre de 81 años. Se esperaba que el español estuviera en el banquillo para el partido de mitad de semana del Inter contra la Fiorentina, pero ahora se tomará una semana para recuperarse del trauma emocional. Aunque eso sí, sin alejarse del equipo por decisión personal.

El guardameta ha preferido no encerrarse en su domicilio y asistir al entrenamiento de su equipo y ejercitarse sobre el césped. Apoyado por el equipo psicológico del club, intenta reconectar con sus compañeros, a quienes ha abrazado uno a uno, mientras recibe información actualizada del bufete de abogados penalistas del Inter, que también se han puesto a su disposición. La decisión de Martínez de presentarse en Appiano Gentile horas antes del partido Inter-Fiorentina fue personal. A pesar de que el club le había dado días de permiso, no quería permanecer encerrado en su casa de Cerro Maggiore, cerca de Legnano.

El español realizó una leve recuperación sobre el terreno de juego pero lo que realmente preocupa al club es su estado mental por lo que recibirá asistencia prologada de un psicólogo que, ya el pasado martes lo esperó en su domicilio tras regresar del cuartel donde había prestado declaración y con el que mantiene el contacto.

La última noticia - según informas La Gazetta dello Sport- es que la fiscal adjunta de Como a cargo del caso, Giulia Ometto, ha ordenado oficialmente la autopsia del cuerpo de Paolo Saibene, el anciano que falleció tras el impacto con el todoterreno BYD de Martínez en la carretera provincial 32, en el municipio de Fenegrò.

Asistencia legal y un forense

El examen se realizará mañana en la Unidad de Medicina Forense del Hospital Sant'Anna de Como. Un procedimiento en el que también ha querido involucrarse el Inter como parte del plan de blindaje al futbolista

El Inter designará a un médico forense que podrá participar en los exámenes. No se descarta que el anciano, discapacitado con dificultades para caminar, sufriera un sobresalto repentino y perdiera el control del cuadriciclo eléctrico que conducía por el carril bici, antes de desviarse hacia el coche del español, que se dirigía a Pinetina. Se tardarán días en conocer el resultado y varios meses en que la investigación esclarezca definitivamente lo sucedido.

Pero no ha sido en lo único en lo que el Inter ha ayudado al futbolista. Para quitarle más presión ha sido el club el que se ha puesto en contacto con la familia del anciano. El presidente Beppe Marotta habló con Lucio Saibene, hijo del fallecido, para expresarle las condolencias del club.

El portero, al que se la requisado el coche y el móvil, dio negativo en la pruebas de drogas y alcohol. Si se confirma que la víctima perdió el control y provocó el accidente de tráfico, el caso - que podría conllevar penas de prisión de entre 2 y 7 años- se archivaría sin consecuencias penales.