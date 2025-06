Inter Miami - PSG o Luis Enrique contra su pasado: la pelea con Messi que se arregló, el jugador al que más partidos ha dirigido...

La última Champions que ganó el Barcelona fue hace diez años, en 2015. Luis Enrique era el entrenador y la mitad de los jugadores a los que dirigió en aquel encuentro contra la Juventus en Berlín serán hoy rivales, en los octavos del Mundial de Clubes. Porque el técnico asturiano dirige al PSG, con el que acaba de ganar su segunda Copa de Europa, y tiene que enfrentarse al Inter Miami, donde juegan Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, todos titulares aquel 6 de junio de 2015. También lo fue Mascherano, que es el entrenador del conjunto estadounidense y que cuando empezó en los banquillos admitió que se inspiraba en el asturiano.

Cuando a Leo Messi le preguntan que quién ha sido el mejor entrenador que ha tenido, su respuesta es: «Guardiola». Pero hay un añadido: «Luis Enrique le sigue de cerca». Esa relación tuvo un encontronazo importante en enero de 2015, cuando el preparador español sentó a Messi en un partido en San Sebastián ante la Real Sociedad a la vuelta de las vacaciones de Navidad, pero se arreglaron y desde mediados de ese mes hasta el final del año el Barcelona fue arrollador. Ese choque no ensució lo que los dos recuerdan ahora como una relación extraordinaria.

Busquets, con España y el Barça

Sergio Busquets siempre fue un fijo tanto en el Barcelona como en la selección para Luis Enrique. En la Eurocopa de 2021, la que se jugó un año tarde por la pandemia, el mediocentro fue uno de los afectados de covid y el seleccionador en aquel momento se mostró tajante: «Le voy a esperar». Y lo hizo, pese a que Busi se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos. Terminó haciendo un torneazo.

Jordi Alba: "Luis Enrique, el mejor"

Con Jordi Alba sí hubo algún cruce de declaraciones después de alguna suplencia en el Barcelona y de alguna no convocatoria con España, pero el lateral izquierdo lo tiene claro: «Siempre lo he dicho, para mí Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo». Luis Suárez también tuvo palabras espectaculares: «Me Influyó mucho. Yo ya tenía un ADN competitivo, pero él me lo inyectó más todavía y me enseñó a moverme en un espacio dentro del área donde yo tenía que cumplir un rol al que no estaba acostumbrado, a no tocar mucho el balón, marcar la presión...», argumentó el uruguayo.

Los jugadores a los que más partidos ha dirigido

Luis Enrique nunca ha estado más de tres temporadas en un mismo club. Si se miran los jugadores a los que más partidos ha dirigido, el primero es Busquets (181), el cuarto es Messi (158), el quinto es Alba (150), el sexto Luis Suárez (147) y el noveno Mascherano (138). Pese a todo, el domingo, en los octavos de final, no será momento de recordar viejos tiempos. Les toca competir.