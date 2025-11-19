Investigan al agente de Gareth Bale por violar y torturar a una "esclava sexual" durante seis años

El fútbol se ha visto repetidamente envuelto en diferentes escándalos sexuales vinculados al mundo de la prostitución, sexo con menores, acusaciones de violación o vídeos eróticos. Pero a veces, estos casos van más allá de un escándalo para convertirse en una historia de terror y es lo que ha ocurrido con un escalofriante caso que ha dejado impactado al mundo del fútbol.

El superagente de fútbol Jonathan Barnett está siendo investigado por la policía por acusaciones de haber violado y torturado a una “esclava sexual”, según muestran documentos judiciales. Barnett, quien se hizo famoso por mediar en el traspaso de Gareth Bale al Real Madrid , está acusado de someter a la mujer a brutales abusos durante más de seis años.

Pagó por su silencio

Barnett, de 75 años, pagó a la mujer más de 1 millón de libras esterlinas(1,3 millones de euros) después de que su “relación personal consensuada” terminara en septiembre de 2021, según adelanta The Telegraph .

La denunciante, identificada como Jane Doe, afirma que Barnett la mantuvo como “esclava sexual” durante seis años y la violó más de 39 veces.

En una demanda civil presentada ante un tribunal de distrito estadounidense en California, la denunciante afirma que Barnett “traficó” con ella desde Australia al Reino Unido en 2017.

Asegura que el inmenso poder del superagente fue lo que permitió que pudiera abusar de ella y torturarla durante los seis años siguientes. Los documentos presentados por el equipo legal de Barnett, en una moción para desestimar el caso en California, muestran que el año pasado se presentó una acusación penal similar en su contra en el Reino Unido.

El comunicado decía: “No existe ninguna conexión significativa entre la supuesta conducta que constituye la base de las reclamaciones del demandante y el estado de California. Tras la finalización de la relación, en 2024, la demandante presentó una denuncia penal contra Barnett en Londres , Inglaterra ( cuya investigación se encuentra actualmente pendiente).”

Barnett niega las acusaciones, pero según los informes, admitió haberle pagado para garantizar su silencio tras la ruptura de su relación. En Marzo de 2024, en un comunicado, la Policía Metropolitana informó: “El sábado 29 de marzo, aproximadamente a las 10:52 horas, un hombre fue arrestado cuando su vuelo aterrizó en el aeropuerto de Heathrow. Fue arrestado bajo sospecha de violación y lesiones graves. Ha sido puesto en libertad bajo fianza. Las investigaciones sobre las circunstancias continúan".

¿Amenazas por despecho?

En los últimos documentos judiciales presentados por sus abogados, el superagente también afirma que ella amenazó con revelar detalles a menos que le pagaran.

“Cuando mi relación con la demandante terminó, ella amenazó con revelar públicamente la relación. Como consecuencia de esas amenazas, pagué a la demandante durante varios años, llegando a abonarle finalmente una cantidad muy superior a 1.000.000 de libras esterlinas. Que yo sepa, salvo durante los períodos en que la demandante pudo haber estado viajando fuera del Reino Unido, todos los pagos que le hice se realizaron en Inglaterra. Todas las reuniones, interacciones y comunicaciones personales entre el demandante y yo tuvieron lugar exclusivamente en Londres", afirma en una declaración presentada ante el tribunal.

“La ubicación de todos los hoteles , apartamentos u otros lugares donde el demandante y yo nos reunimos durante toda nuestra relación se encuentra exclusivamente en Londres", concluyó.

Los abogados de Barnett también señalan el hecho de que ni él ni su denunciante viven en California.

Un superagente conocido en España

En 2019, Forbes nombró a Barnett como el agente más poderoso del mundo. Tras haber negociado más de 1.280 millones de dólares( unos 1.200 millones de euros) en contratos activos y comisiones por traspasos, con unas comisiones máximas posibles que superan los 128 millones de dólares (110 millones de euros), Jonathan Barnett logró ese año el número 1 de la lista de la prestigiosa publicación económica

Barnett, cofundador y presidente del Grupo Stellar, con sede en Londres, ha representado a algunos de los mejores futbolistas de Europa durante más de dos décadas y desempeñó un papel fundamental en la introducción del críquet en Sudáfrica —a petición de Nelson Mandela— tras el fin del apartheid. Barnett supervisa la cartera de más de 200 clientes de Stellar y ha negociado algunos de los mayores contratos del fútbol, ​​como el millonario contrato de 33 millones de dólares anuales (28 millones de euros) del extremo galés Gareth Bale con el Real Madrid y el acuerdo de más de 100 millones de dólares (unos 86 millones de euros) del Atlético de Madrid con Saúl Ñíguez.