Irene Paredes, futbolista: «La Federación está en el camino correcto»

Irene Paredes (Legazpi, 1991) dejó de contar para la seleccionadora, Montse Tomé, después de los Juegos Olímpicos. Desapareció junto a Jenni Hermoso y a Misa, pero ella regresó en febrero para el comienzo de la Liga de Naciones. Ahora la selección sigue con la rutina de tener a una de las mejores centrales del mundo en el grupo. Y ella vuelve a sonreír.

¿Cómo fue el regreso?

Bien. Estoy muy contenta de volver a estar en la lista, de volver a competir con la selección. Es señal también de que me recuperé bien de todas las molestias y cosas que había tenido, de que estoy al nivel y contenta.

¿Llegó a pensar que no volvería?

Más que pensar en eso, que no me sumaba, me centré en estar yo bien porque confío en mí misma y sabía o tenía la confianza de que si yo estaba bien, si trabajaba, iba a estar en un buen nivel. Luego hay otras cosas que no dependen de mí, pero lo que yo puedo controlar era dar un buen nivel y lo he conseguido. Creo que estoy rindiendo bien con el equipo y creo que esto es una consecuencia de todo eso.

Llegó a decir que no se sentía bien, que no estaba bien. ¿Ahora sí se ve en un buen momento?

Estoy en un buen momento, sí. Es verdad que me costó, al final, con tan poco descanso en el verano, el volver a encadenar cosas, me costó un poco recuperarme. Por eso también lo tomé con más calma, de decir, bueno, no nos jugamos ahora nada, voy a hacer una buena base de trabajo, que luego me permita estar durante el año bien. Ahora me encuentro bien y estoy contenta.

«Prefiero mirar hacia adelante, estoy contenta de estar, de sumar, de que se confíe en mí»

En estas convocatorias anteriores, o en los Juegos con el cambio contra Brasil, ¿se sintió de alguna manera señalada?

La verdad es que no. En los Juegos creo que prácticamente nadie de la selección estuvo bien, no sabemos las razones, pero no pudimos dar nuestro mejor nivel. Luego son cambios, decisiones que toma la seleccionadora. Yo simplemente tengo que aceptarlos e intentar seguir currando para aportar en lo que yo pueda.

¿Le dio alguna explicación de por qué no la convocaba?

No, sí que tuvimos a posteriori una conversación, que evidentemente no va a salir a la luz. Prefiero mirar hacia adelante, estoy contenta de estar, de sumar, de que se confíe en mí y de hacer cosas grandes con la selección.

«No quiero hablar mucho más del juicio, no fueron momentos fáciles. Tenemos que mirar hacia adelante»

Ahora ¿están las cosas ya tranquilas en la selección?

Hemos tenido momentos muy complicados en la Federación, pero creo que la Federación está en el camino correcto. Creo que la Federación está más tranquila, ha entrado gente nueva, gente con ganas de trabajar, con ideas nuevas, con ganas de movernos, de que enganchemos a más gente y creo que estamos por el buen camino. Lo decimos siempre, que nosotras queremos centrarnos en rendir bien, en entrenar, en el día a día, en el solo fútbol, porque al final eso es lo que mejor hacemos.

¿Fue muy duro revivir todo otra vez en el juicio a Rubiales?

Sí. Tampoco quiero hablar mucho más del juicio, no fueron momentos fáciles, vimos la sentencia, también comenté lo que me parecía, creo que tenemos que mirar hacia adelante y eso es lo que voy a hacer.

¿Pensó después de aquella rueda de prensa posterior a la Eurocopa, que no iba a pasar nada peor en la selección?

En la Federación hemos vivido, no sé por qué, pero se han dado circunstancias difíciles, circunstancias duras. Creo que hay que poner un punto y aparte, hay gente nueva, con ideas nuevas, con ganas de hacer las cosas bien, las jugadoras también, así que prefiero mirar hacia adelante que hacia atrás.

«En los Juegos prácticamente nadie de la selección estuvo bien, no sabemos las razones»

¿Uno de los problemas es que en los Juegos Olímpicos iban con demasiada presión?

No sabría decir la razón. La presión, no. Es verdad que hay expectativas y es normal después de haber ganado un Mundial, una Nations, que la gente espere de nosotras, porque además hemos rendido muy bien en muchos momentos. Pero las temporadas son muy exigentes y la temporada pasada, por lo que sea, no llegamos bien a los Juegos. No supimos, quizás las rivales no nos dejaron rendir como lo sabemos hacer. Somos las primeras a las que nos frustró muchísimo, nos dolió porque sabemos lo que cuesta llegar a unos Juegos y el no poder sacar todo el talento, todo el fútbol que tenemos dentro, nos dolió muchísimo. Pero bueno, forma parte de la vida de una futbolista. Había poco tiempo para volver a empezar, estamos en una temporada nueva, con objetivos nuevos, con esas experiencias en la mochila para poder gestionarlas mejor si se dan más adelante.

Se habla mucho del calendario del fútbol masculino, no tanto del vuestro, pero ¿también es un problema el calendario para ustedes?

Es verdad que son fechas en las que se acumulan muchos partidos, este mes de marzo hemos tenido nueve partidos, prácticamente es uno cada tres días, máximo cada cuatro, y eso es mucha carga y a veces luego vienen lesiones. Creo que sí que hay que cuidar a las jugadoras, porque al final el que estés cansada también hace que los partidos muchas veces no vayan tan bien, hay riesgo de lesión, creo que es algo a tener en cuenta para la salud de las futbolistas.

¿La Liga de Naciones es un torneo especial para ustedes?

Es un torneo chulo, que además ganamos la primera edición, queremos defender el título, y eso es lo que vamos a intentar. Es verdad que cuando se hace la primera vez y la ganas, y vienes de ganar un Mundial, quizás la gente piense que vas a ganar todo siempre. Y la realidad es que es muy difícil, que hay selecciones muy buenas en Europa, que también se están reforzando, que están haciendo las cosas muy bien, que también quieren ganarla, y luego toca responder en el campo.

¿El año pasado necesitaban ganar esa Liga de Naciones para reforzarse?

Que nosotras nos centramos en el fútbol, que es lo que queremos, y que confiamos muchísimo en este equipo, esto ha sido así siempre. Hay un talento muy grande en España, se trabaja muy bien, tenemos mucha confianza. Luego es verdad que queremos ganarlo todo y no siempre se puede. Cuando hacemos malos partidos no es que no queramos ganar, o que haya alguien que no quiera hacerlo bien. El rival también juega y cada vez es más complicado hacer las cosas. Es verdad que con las circunstancias que se dieron después del Mundial, hubo partidos muy complicados, pero los sacamos adelante y acabamos ganando esa Nations y reforzando al equipo.

¿El fútbol femenino ha aprovechado el tirón del Mundial como debía?

En España se han dado unas circunstancias que no nos han dejado evolucionar como quizás se esperaba. Tenemos como ejemplo a Inglaterra después de ganar la Eurocopa, todo el boom que tuvo, todo lo que ha evolucionado a nivel de marketing, a nivel de industria, y eso no lo hemos tenido en España. Eran unas circunstancias diferentes, se dieron cosas que no tenían que haberse dado, pero me quedo con que hay gente nueva en la Federación, gente con ganas, gente capaz, y nosotras nos centraremos en lo nuestro y esperemos que entre todas, todos, podamos remar y dar el rendimiento y el escenario que se merece a la selección.

¿Qué le falta al fútbol femenino?

Nosotras creo que estamos en el buen camino. Al final la jugadora lo que tiene que hacer es trabajar, cuidarse y rendir en el día a día y luego para eso hay gente capacitada en las instituciones para aprobar leyes, para aprobar convenios, para aprobar unos mínimos para que al final la Liga sea más competitiva, para que las jugadoras estén en mejores condiciones, el arbitraje sea mejor, los clubes tengan mejores instalaciones, recursos logísticos, humanos... Creo que se puede hacer todavía muchísimo y estamos en el camino. ¿Nos gustaría que fuera más rápido? Sí, pero prefiero centrarme en rendir, en jugar, que es por lo que hoy estoy aquí, y también estoy feliz de compartir vestuario con el equipo que tenemos aquí.

Todo lo que pasó después del Mundial ¿ha servido para que la selección estuviera más unida?

Al final venimos gente de diferentes equipos, de diferentes zonas, pero el objetivo es común. El sentimiento de pertenecer a un equipo que quiere rendir al máximo a nivel es el máximo, como en todos los sitios. Hay gente con la que te llevas mejor, más cercana, más lejana, pero sabemos por qué estamos aquí, qué es lo que queremos. Sí que hubo momentos difíciles después del Mundial en los que quedó patente que estábamos muy unidas y que teníamos que actuar como grupo. Somos un grupo muy variopinto, con los objetivos claros, y luego es así como actuamos.

¿Notan mucha diferencia las más veteranas entre cómo llegan las nuevas y lo que vivían ustedes cuando llegaban a la selección?

Es totalmente diferente. Cuando llegamos las más mayores es que era otro mundo, era otro momento, teníamos muchísimos menos recursos para desarrollarnos, veníamos mucho peor preparadas nosotras. No había tanta competitividad, en los clubes se trabajaba mucho peor, ahora hay gente muy joven que viene muy preparada, ya pueden ser titulares en cualquier partido, gente que a nivel mundial son top y eso se agradece. Yo creo que es la clave de un grupo bueno, e un equipo grande, el tener esa mezcla de veteranía y ese desparpajo, esa valentía, ese no tener miedo, ese atreverte a todo para hacer grandes cosas.

¿Cuánto le debe usted al atletismo para suplir esa preparación que les faltaba?

Muchísimo. Creo que genéticamente tengo unas condiciones que se las debo a mis padres, pero es verdad que el atletismo me dio mucho. En un momento en que en el fútbol no se pisaba un gimnasio, yo lo empecé a pisar muy prontito y sí que creo que ha hecho que físicamente, además compaginándolo con mi puesto como central, creo que me ha ayudado mucho a mi estilo de juego.

Y en su club, ¿cómo han vivido esta derrota contra el Madrid, que parecía que era imposible que les ganara?

Bueno, no era imposible, los partidos hay que jugarlos. Lo que hayas hecho hasta ahora no vale de nada. Hay que salir al campo, hay que jugar, nos dolió mucho por perder y sobre todo por cómo perder, porque no estuvimos bien, no hicimos el fútbol que nos gusta hacer y dejamos que ellas hicieran más de lo que esperábamos, de lo que esperaban, no estuvimos bien, junto con ciertas decisiones arbitrales, que al final está claro que te pueden dar o quitar puntos porque son acciones decisivas.

¿Necesitan un rival fuerte en la Liga para mantener la competitividad?

Cuanto más competitivas sea la Liga, cuanto mejores rivales haya, el nivel de los equipos y de las jugadoras va a aumentar, va a ser mejor incluso para el espectador. Yo creo que a todos nos gusta ver fútbol bueno, que los partidos estén apurados, que cueste meter goles y eso pasa por que haya equipos competitivos. Creo que la gente se está reforzando, pero hay que hacer cosas, hay que desarrollar ciertos aspectos para que el nivel aumente.

¿Y su futuro dónde está, en Barcelona, en México?

Como dije la semana pasada, mi prioridad desde el principio ha sido quedarme en Barcelona y estamos en conversaciones, no puedo decir nada más.