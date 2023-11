El irónico consejo de Bale a Bellingham para triunfar en el Real Madrid: él jamás lo hizo

El arranque de temporada de Jude Bellingham en el Real Madrid está siendo espectacular con sus actuaciones tanto en LaLiga como en la Champions League y Gareth Bale no ha sido ajeno a este llegada triunfal del medio inglés al Bernabéu. El británico ha cautivado a los aficionados blancos con su calidad pero sobre todo con su actitud, algo que nunca con Bale.

El galés, que militó nueve años en las filas del club blanco, fue pieza clave en la conquista de cuatro Champions, con goles en tres finales, pero su relación la prensa y con los aficionados fue más que complicada. Tal vez por ello no ha dudado en dar un claro y sorprendente consejo a Jude que no ha tardado en volverse viral. ¿El motivo? resulta irónico porque el jamás lo hizo.

"El mayor consejo es que juegue el juego del Madrid. Porque si no lo juegas y haces lo que quieren los medios, hablas con ellos, eres básicamente un títere, recibirás mucho palos", ha asegurado Bale en el programa 'A League of Their Own' de Sky.

También analizó su paso por el Real Madrid siguiendo la misma línea: "Verás muchos galácticos, actuarán como galácticos, harán lo que la prensa quiere, jugarán el juego del Real Madrid. Probablemente ahí fue donde me sentí un poco perdido. No quería hacerlo. Yo sólo quería jugar al fútbol e irme a casa, eso me estorbaba y hacía que me atacaran."

"Así que mi consejo sería, sinceramente, jugar el partido del Real Madrid fuera del campo. Tienes que hablar después de los partidos, asegurarte de intentar hablar en español, hacer todo ese tipo de cosas", concluyó.

Un cambio de actitud que indignó al madridismo

No en vano el madridismo cargó contra él por el giro radical en su estado de forma cuando dejo el Real Madrid para irse a la MLS pero aún más por un extraño cambio de actitud.

Según sus compañeros, Bale se mostraba afable en el vestuario y lo más impactante: ¡No para de hablar español!.

De hecho ya sorprendió a muchos cuando se confirmó su fichaje al aparecer en las redes sociales oficiales de su nuevo equipo hablando en un español que prácticamente se le desconocía cuando jugaba en el Real Madrid. Una pequeña frase que muchos no imaginaban que pudiera pronunciar: “Hola LAFC. Estoy aquí en Los Ángeles. Nos vemos en el partido esta noche”.

Después de nueve años en el Real Madrid, pocas veces se le escuchó hablar en español. Se decía que no dominaba el idioma, y que era otro de los factores de su malestar en el equipo. Sin embargo, el que fuera su compañero de equipo en Los Angeles, Ilie Sánchez confirmó su gusto por nuestro idioma. “A mí Bale me habla en castellano. Soy el único español, pero hay mucho sudamericano y centroamericano en la plantilla. Y solo quiere hablar en español con nosotros. De hecho, a veces le hablamos en inglés y nos contesta en español”, aseguró el jugador en una entrevista en el Diario AS.