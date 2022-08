Cambio radical de Gareth Bale: ¿Por qué no lo hacía en el Real Madrid?

Gareth Bale parece haber recuperado su pasión por el fútbol. Está en plena forma y nada parece recordar al jugador que los madridistas sufrieron durante sus últimas temporadas en el club blanco. Todo parece ir rodado ahora para el galés desde que pisara suelo americano.

Este fin de semana anotaba su segunda diana desde su llegada a la MLS y ha sido un gol de los que hacen historia. Gareth Bale anotó un gran gol ante el Real Salt Lake City con Los Ángeles FC. Su equipo venció 1-4. Saltó al terreno de juego con un resultado favorable de 1-3 y se encargó de sentenciar la goleada.

Fue fruto de una buena jugada individual en el minuto 87. El ex del Real Madrid controló banda izquierda, llevando a su lado favorito el peso de la jugada, se fue con facilidad de dos contrarios y, tras entrar en el área, el guardameta no pudo evitar el gol, que fue con un potente disparo de pierna zurda. Un tanto que no tardaría en hacerse viral y que enfureció a un sector del madridismo cansado de su bajo rendimiento en los últimos tiempos. “¿Por qué no lo hizo en el Real Madrid en las dos últimas temporada?” se preguntaban algunos usuarios.

¡QUÉ GOLAZO! Ante Real Salt Lake, Bale marcó su segundo gol en la MLS. pic.twitter.com/IDBPbWrDio — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2022

¡Loco por el español!

Pero esto no es lo único que parece haber cambiado en el ex madridista. Se muestra afable con sus compañeros y lo más impactante: ¡No para de hablar español!.

Ya sorprendió a muchos cuando se confirmó su fichaje al aparecer en las redes sociales oficiales de su nuevo equipo hablando en un español que prácticamente se le desconocía cuando jugaba en el Real Madrid. Una pequeña frase que muchos no imaginaban que pudiera pronunciar: “Hola LAFC. Estoy aquí en Los Ángeles. Nos vemos en el partido esta noche”.

Después de nueve años en el Real Madrid, pocas veces se le escuchó hablar en español. Se decía que no dominaba el idioma, y que era otro de los factores de su malestar en el equipo. Sin embargo, ahora, su compañero de equipo Ilie Sánchez ha confirmado su gusto por nuestro idioma. “A mí Bale me habla en castellano. Soy el único español, pero hay mucho sudamericano y centroamericano en la plantilla. Y solo quiere hablar en español con nosotros. De hecho, a veces le hablamos en inglés y nos contesta en español”, aseguró el jugador en una entrevista en el Diario AS.

Un sueldo “ridículo”

Parece que el jugador se ha quitado un lastre de encima con su salida del club blanco excepto por una cuestión, la pasta. Gareth Bale dejaba oficialmente las filas del Real Madrid el pasado 30 de junio tras cumplirse su contrato y poco después anunciaba su incorporación a la MLS en Los Angeles. Pero lo que más llamó la atención de su fichaje no fue que eligiera Estados Unidos sino la drástica reducción de su salario que resulta “ridículo” si tenemos en cuenta que no solo era el jugador mejor pagado del Real Madrid sino de toda la liga española. El internacional galés cobrará tan solo 1,5 millones de euros según comentó Kevin Baxter de Los Angeles Times, una cifra mucho menor al sueldo promedio de otros futbolistas europeos en la liga estadounidense.

La página especializada en dar información sobre cuánto cobran los deportistas de varios deportes, ‘Salary Sport’, desvelaba el pasado mes de marzo los sueldos reales de la plantilla del Real Madrid.

El saldo bruto de los blancos la pasada temporada fue de 401 millones de euros, siendo el segundo club del mundo que más gasta en el salario de sus jugadores. De este gasto, más de la mitad de los salario se va en impuestos, quedándose una cifra de 281 millones de euros netos. Gareth Bale era el que más dinero percibía, 31,8 millones de euros (17 netos). Eden Hazard, 22,9 millones y David Alaba, 21,6 ‘kilos’, completaban el top 3.

Este cambio drástico en lo que se embolsará el jugador se volvió viral tras su marcha a Estados Unidos y los usuarios no dudaron en hacer comparaciones con otros sueldos como el de Javier “ Chicharito ” Hernández, quien en el Galaxy gana alrededor de 4 veces más de lo que recibirá el galés.

😅 UN SUELDITO



Gareth Bale tuvo que reducirse el sueldo ante la MLS para poder entrar en el tope salarial 🤑.



De ganar 20MDE, ahora recibirá 1.5 MDE de acuerdo a los Ángeles Times.



¡OJALÁ LE ALCANCE!#TarjetaRoja pic.twitter.com/iESVGWadDq — TARJETA ROJA (@MXTarjetaRoja) June 27, 2022

La lista de los 10 jugadores con más sueldo en la MLS la encabeza Xherdan Shaqiri, del Chicago Fire, con un sueldo de 6.9 millones al año. Chicharito va segundo, con 6 millones de dólares y en tercer lugar se ubica Gonzalo Higuaín, en el Inter de Miami, que gana alrededor de 5.5 millones.

Sin embargo, el dinero no parece ser un problema para el galés.