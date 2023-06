La respuesta de Bale a las críticas que recibió en el Real Madrid

Gareth Bale marcó un antes y un después en el Real Madrid desde 2013 al 2022. El galés concedió una entrevista a BT Sport. "Cuando entras en el vestuario del Real Madrid, simplemente te sientes un ganador. Obviamente, influye que estás rodeado de grandísimos jugadores, pero es difícil de explicar. Ganar es la mentalidad de ese club. En el Madrid, si perdías era como si el mundo se acabara, te crucifican, te vas a casa deprimido...".

"Recuerdo hablar con jugadores del Liverpool antes de la primera final de Champions en la que nos enfrentamos. A ellos les costaba dormir, estaban nerviosos... Nosotros teníamos otra mentalidad. Sólo esperábamos ganar, y más en una final, a pesar de que ellos llegaban jugando mejor que nosotros. Hay más presión por las expectativas del club, los aficionados y los medios. Hay cosas como los viajes largos, la humedad... pero creo que Messi disfrutará esta etapa allí. Y es genial para la MLS y para Estados Unidos, y con el Mundial próximo, creo que el fútbol crecerá mucho más".

"En la MLS es más relajado, tampoco hay descensos, y simplemente, si pierdes un partido, pasas al siguiente. Se acepta mucho mejor la derrota", apuntó el exfutbolista de 33 años. “Él piensa primero en la selección de Gales, luego en el golf y luego, en el Madrid. No he hablado con él, pero es lo que me transmite. Nunca sabes si puedes contar con él, si está motivado o no, si está lesionado o no... pero ya verás como mejorará cuando se acerquen las selecciones”, llegó a decir Pedja Mijatovic en la Cadena SER.

“El golf es un deporte increíble y siempre he tenido la ambición de espolear a más personas a practicarlo. Este es un movimiento realmente emocionante por parte de The R&A y me honra poder jugar un papel en su esfuerzo para inspirar a personas de todas las edades a probarlo”, llegó a decir Bale en un evento.