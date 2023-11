La frase de Bellingham sobre Zidane que emociona al madridismo

Jude Bellingham recibió el premio Kopa como mejor jugador joven. Un galardón que confirma que el inglés es uno de los hombres del momento. El jugador habló con L'Equipe para repasar toda su carrera. "La relación con mamá y papá es estrecha y me da equilibrio. Recibí una cosas diferentes de mis padres. Tuvieron trabajos toda su vida antes de llevar mi carrera. Luego vi cómo manejaban las situaciones, especialmente desde que me convertí en profesional. Hacen un trabajo tan bueno, sin experiencia real, y siempre me pregunto cómo lo hacen. Admiro cómo podían encontrarse en cualquier entorno. Muchos interactúan con agentes que están más interesados en el dinero que en los mejores intereses del jugador. Yo nunca me lo he planteado porque siempre he tenido a mis padres para hablar de ello. Ellos se preocupan por mi bienestar y saben que nuestros sueños están alineados. Cuando involucras a agentes, están sus propios incentivos, su deseo de ganar dinero... Para mí, nunca se trata de eso. Sólo quiero mantener el ambiente familiar. Además, da pie a grandes conversaciones en la mesa. Puede ser cualquier cosa, desde una discusión sobre una película o algo que ha pasado hasta “por cierto, el Real Madrid está interesado’", afirma.

El centrocampista desvela que su familia es clave en su día a día. "He visto a gente muy cercana a mí dejarse llevar en la dirección equivocada. Si sólo amas el fútbol por el juego, siempre serás recompensado. Si juegas por la atención y la fama, esa no es la forma correcta de hacerlo, en mi opinión. Jugar para Inglaterra. Siempre lo he tenido. [...] En aquella época, si alguien me hubiera dicho que iba a pasar tres años en Alemania y luego iría a España sin haber jugado nunca en la Premier League, me habría escandalizado", dice.

"Al principio no me gustaba el fútbol. Sé que es increíble, porque si ahora alguien me quitara el fútbol, me volvería loco. Solía ir a sus sesiones y recoger hierba y flores. Solía hacer un pequeño ramo de margaritas para mi madre. Mis padres nunca me presionaron. Mi padre seguía llevándome, pero casi me decía, ya sabes, si quieres jugar al escondite o recoger flores, puedes hacerlo. Y entonces me enganché... Has mencionado la libertad, y eso es algo que tuve de niño. Mis padres nunca me obligaron a hacer nada mientras fuera un buen chico y cuidara de los demás", comenta Jude.

Su emoción por conocer a Zidane llega a límites insospechados que hasta ahora nunca dijo. "Admiraba a los jugadores del Birmingham, el equipo que ganó la Copa de la Liga en Wembley (2-1 contra el Arsenal en 2011). Mis héroes eran Seb Larsson, Craig Gardner y Lee Bowyer. A medida que me fui metiendo más en esto, papá fue el más importante. Después, mis primeros modelos fueron Wayne Rooney y Steven Gerrard, simplemente porque jugaban en Inglaterra. Y luego, cuando creces, empiezas a ver el fútbol. Mi padre tenía una camiseta falsa de Zidane que había comprado en la playa. La llevaba a todas partes, a menudo en casa. Un día le pregunté: “Por cierto, ¿quién es ese tío?”. Me contestó: ‘Entra en YouTube y échale un vistazo’. Desde entonces, probablemente no he parado. Zidane era el jugador que yo quería ser. Tuve la suerte de conocerle durante la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool (1-0, en 2022). Yo era como un niño, con los ojos muy abiertos. Es tan humilde para alguien que ha conseguido tanto. Desprendía una gran presencia. Y, según los chicos que jugaron aquí con él, era un gran entrenador. Eso es igual de importante", confiesa.

"El dorsal 5 de Zidane es una especie de homenaje, desde luego. Pero, al mismo tiempo, sigo mi propio camino y es casi como cogerlo y darle forma a mi manera, haciendo de este número lo que yo quiero que sea: el moderno número 5 del Madrid", afirma Jude.

"Estaba un poco estresado es mi primer día. Nunca me han impresionado las estrellas. Pero cuando llegas aquí, con las cosas que han conseguido, es difícil no pensar: ‘Vaya, esto es la cima del fútbol’. Las primeras semanas, cuando los estaba conociendo, comía al lado de Toni (Kroos) y me preguntaba: ‘¿Está comiendo oro?’. Y luego te das cuenta de que son tipos normales, que te ayudan a sentirte bien. Son muy humildes. Es una gran lección para mí. No importa lo exitoso que seas, no importa lo que hayas ganado, puedes seguir siendo un gran ser humano como estos tipos, que son inspiradores como jugadores y como hombres", dice.