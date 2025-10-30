LaLiga y la RFEF alcanzan un acuerdo: la final de la Nations League no coincidirá con el Barça-Atlético

LaLiga confirmaba ayer los horarios de los partidos aplazados de la jornada 19, el Barça-Atlético y el Athletic-Real Madrid, adelantados a la primera semana de diciembre por la disputa de la Supercopa de España.

Según el calendario publicado con LaLiga, en lo que respecta a la 19ª jornada, los compromisos de Supercopa de España que afrontarán en enero Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic han obligado a adelantar sus partidos ligueros.

El duelo entre azulgranas y rojiblancos se disputará el martes 2 de diciembre a las 21:00 horas, mientras que los blancos visitarán al Athletic en San Mamés el miércoles 3 a las 19:00 horas.

Una fecha que salpica directamente a la selección femenina de fútbol. La del Barça-Atlético coincide con la vuelta de la final de la UEFA Women's Nations League entre España y Alemania. Tanto la RFEF como la propia seleccionadora, Sonia Bermúdez, habían pedido que no se jugara ningún equipo de fútbol masculino ese día, pero las apreturas del calendario parecían no dejar otra opción.

Nada más conocerse el calendario, las reacciones no se hicieron esperar y numerosos aficionados criticaron la elección en redes sociales.

Finalmente, según adelanta la cadena Cope, tras coordinarse la RFEF y Laliga, la vuelta de la final de la UEFA Women Nations League se jugará el 2 de diciembre a las 19:00h. Así , el España - Alemania no coincidirá con el Barça - Atleti que se disputará a las 21:00h