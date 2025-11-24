Aliança Catalana se dispara en el Parlament con 20 escaños: empata con Junts y se queda a un paso de superar a ERC, según el CEO

El último Barómetro político del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) dibuja un escenario completamente distinto al surgido tras las elecciones catalanas de 2024. La principal novedad es el ascenso fulgurante de Aliança Catalana (la formación de extrema derecha independentista que ha crecido por su duro discurso contra la inmigración y el islam) que pasaría de los 2 escaños actuales a una horquilla de 19-20 diputados, un salto sin precedentes que la situaría en un empate técnico con Junts, formación que caería de los 35 escaños obtenidos en mayo a las mismas cifras de Aliança.

Según el sondeo, si hoy se celebraran elecciones al Parlament, el PSC seguiría liderando la cámara, aunque perdería parte del terreno conquistado hace medio año. Los socialistas, que actualmente cuentan con 42 escaños, quedarían ahora entre 38 y 40, un retroceso de dos a cuatro representantes. Pese a ello, el CEO confirma que Salvador Illa mantendría la primera posición sin grandes amenazas inmediatas.

En contraste, ERC lograría frenar su declive y registraría una ligera recuperación: los republicanos, que ahora tienen 20 diputados, escalarían hasta los 22-23, situándose como segunda fuerza en número de escaños y superando a Junts, que sufriría una pérdida de aproximadamente una quincena de escaños.

El bloque independentista se reordena por completo

El impulso de Aliança Catalana, que capitaliza votos procedentes tanto de antiguos electores de Junts como de abstencionistas, provoca un vuelco dentro del independentismo. La formación de Sílvia Orriols, marginal en la actual legislatura, se colocaría en condiciones de disputar a ERC y Junts el liderazgo del espacio.

La estimación de voto lo corrobora: ERC (14%-17%), Junts (13%-15%) y Aliança Catalana (11%-14%) compiten en un margen estrecho por la segunda plaza. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, atribuye la caída del PSC —24%-27%, entre uno y cuatro puntos menos que en 2024— a la desmovilización de su votante en un contexto político con menor tensión.

La derecha gana peso y la izquierda se estanca

El barómetro también detecta movimientos significativos en el bloque no independentista. Vox, que hoy cuenta con 11 escaños, mejoraría resultados y se situaría entre 13-14, superando al PP (actualmente con 15 diputados), que descendería hasta 12-13. El estudio refleja, por tanto, un crecimiento sostenido de la derecha más dura, mientras la formación popular perdería parte del impulso obtenido en las últimas autonómicas.

En el espacio de izquierdas, tanto Comuns Sumar como la CUP se mantendrían prácticamente en los mismos niveles que en el Parlamento actual. Los comunes conservarían sus 6 diputados, mientras que la CUP oscilaría entre 3 y 4, por debajo de los 4 escaños que tiene ahora.

En relación con el retroceso de Junts, uno de cada cinco votantes del partido afirma ahora que optaría por Aliança Catalana. Además, una parte significativa del electorado que apoyó a Carles Puigdemont en las últimas elecciones duda de si volvería a hacerlo, y únicamente un 25% asegura con firmeza que repetiría el voto. Según el director del CEO, Junts es actualmente la formación con una fidelidad de voto más baja. El barómetro también observa que simpatizantes de otras fuerzas muestran incertidumbre sobre su elección futura y podrían inclinarse por Aliança Catalana.

Este desplazamiento del voto complica la aritmética parlamentaria. La mayoría que permitió investir a Salvador Illa alcanzaría hasta 69 diputados en el escenario más favorable, pero podría quedarse en 66 escaños en el peor supuesto, por debajo de la mayoría absoluta. Tampoco el independentismo lograría superar los 68 diputados, ni siquiera sumando —hipótesis inviable políticamente— a Aliança Catalana, ya que entre todas las formaciones soberanistas no pasarían de los 67 representantes.

De este modo, la distribución quedaría así:

PSC: 38-40 (actualmente tiene 42)

ERC: 22-23 (actualmente tiene 20)

Aliança Catalana: 19-20 (actualmente tiene 2)

Junts: 19-20 (actualmente tiene 35)

Vox: 13-14 (actualmente tiene 11)

PP: 12-13 (actualmente tiene 15)

Comuns: 6 (actualmente tiene 6)

CUP: 3-4 (actualmente tiene 4)