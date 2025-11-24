Las imágenes de Leire Díez, ante el juez: "Conozco a Santos Cerdán de dos reuniones"

Leire Díez negó que mantuviese algún tipo de relación con el Gobierno durante su declaración en calidad de investigada ante el juez y aseguró que, " más allá de actos electorales como militante", no ha tenido relación con el presidente, Pedro Sánchez.

En cambio, la conocida como "fontanera" sí que admitió que "conoció" a Santos Cerdán, cuando este era "número tres" del PSOE. Fue en abril de 2024, tras la imputación de Begoña Gómez y de los días de reflexión que se tomó el propio jefe del Ejecutivo.

Según el relato que ofreció al instructor, se vio con el entonces Secretario de Organización de Ferraz "en dos ocasiones", pero negó que ella hubiese "conseguido" los encuentros, sino que se celebraron gracias a una periodista, Patricia López. "Periodista de investigación y socia mía en (el medio digital) Crónica Libre", así la definió, y en esa calidad es que se reunió en el cuartel general socialista.

Durante cita -según la exmilitante- se trasladó a la formación de Sánchez que, en base a "la documentación de las causas de Villarejo", entendían que el PSOE "podía ser víctima de operaciones en algunas actuaciones".

La reunión partió de la iniciativa de Javier Pérez Dolset y ella acudió por su papel de "colaboradora" de este empresario y de López.

Asimismo, a preguntas de su abogada, aprovechó para negar que tuviese algún tipo de nexo con el exministro José Luis Ábalos y su antigua mano derecha, Koldo García, investigados en el "caso Koldo".

Hay que recordar que a Díez se le investiga por delitos de tráfico de influencias y cohecho también en relación a que habría buscado información comprometedora del fiscal jefe de Anticorrupción que participa en el "caso Koldo", Alejandro Luzón, y el mando de la Unidad Central Operativa (UCO), teniente coronel Antonio Balas, al cargo de la investigación de la trama.