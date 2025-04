Laporta y la posible remontada del Real Madrid ante el Arsenal en Champions: “Dejaos de chorradas”

El Barcelona pasó un mal rato en la vuelta de cuartos de final de la Champions. Después de venver 4-0 en Montjuïc al Borussia Dortmund, cayó por 3-1 en el Signal Iduna Park, en el peor partido en lo que va de año, pero logró el objetivo de clasificarse entre los cuatro mejores del continente, algo que hacía seis años que no sucedía. Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, acudió, al día siguiente, a presenciar el Barcelona Open Banc Sabadell, el clásico Conde de Godó de tenis, y estaba eufórico, pero de forma contenida.

“Estoy contento por el Barça, que hemos llegado a semifinales, y a ver quién nos toca entre el Bayern y el Inter, y muy contento, muy contento porque hacía seis años que no llegábamos a semifinales de Champions y esto es una gran noticia para el barcelonismo”, dijo, alzando la voz para resaltar lo último.

Cuando le preguntaron si esta noche tocaba rematar con el Madrid (con su eliminación), el máximo mandatario azulgrana dijo: “Dejaos de chorradas y dejadme disfrutar de la semifinal”. “¿Habrá remontada del Madrid”, le insistieron: “Yo siempre veo el fútbol, me gusta el fútbol, más hoy con la tranquilidad de que el Barça ya está en semifinales, que eso es lo más importante. También quiero decir que estamos en la línea de luchar por los objetivos que nos hemos planteado esta temporada, pero aún no hemos conseguido los objetivos, lo que sí que podemos decir es que hoy por hoy, todo es posible, de momento”. De triplete no quiere hablar, habla de que están “trabajando muy bien”, muy satisfecho de “la entrega” de sus jugadores, “del talento” de sus jugadores, “de la forma magistral con que Hansi Flick está dirigiendo” su equipo. “La verdad es que es un gusto”, insistió.

El posible bajón físico

En Dortmund y ante el Leganés se vio a un Barça que sacó el resultado que necesitaba, pero lejos de la brillantez de otros momentos de la temporada, por lo que en el entorno hay una preocupación por un posible bajón físico: “El equipo está fuerte. El equipo físicamente está muy fuerte, muy bien trabajado, muy bien controlado. Esta temporada precisamente uno de los puntos que hemos mejorado ha sido en el aspecto físico, que no es el único, y además es un conjunto de factores que va a ser determinante, todo lo que está haciendo el Barça. Estamos jugando muy bien, se juega de una manera que gusta, sigue el patrón y las esencias del Barça”, finalizó.