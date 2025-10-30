Ni lesión ni sanción: el motivo por el que un futbolista no jugó los últimos cuatro partidos de su equipo conmueve a todos

Aaron Ramsey, centrocampista del Pumas UNAM, no ha disputado los últimos cuatro partidos con el club mexicano. Lejos de tratarse de una lesión o una sanción disciplinaria, su ausencia responde a un motivo profundamente personal.

Desde hace dos semanas, el perro de Ramsey está desaparecido. El jugador ha lanzado varios llamamientos en sus redes sociales y ha ofrecido hasta 20.000 dólares a quien pueda aportar información sobre su paradero. Ante esta situación, el club le ha concedido permiso para ausentarse y participar activamente en la búsqueda.

La imagen del futbolista abrazando a su mascota, compartida en redes, ha generado una ola de apoyo y solidaridad. En un entorno donde el fútbol suele girar en torno a resultados y estadísticas, esta historia recuerda que detrás de cada jugador hay vínculos emocionales que trascienden el deporte.