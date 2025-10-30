Un crucero de leyenda para la Supercopa de España

La empresa española Major Sports Cruises es pionera en crear experiencias que combinan eventos deportivos de primer nivel con la comodidad y el lujo de un crucero. Se ha distinguido por elevar el entretenimiento y afrontar los retos del sector aportando valor real en cada proyecto.

Como prueba de este impulso, Major Sports Cruises ha alcanzado un acuerdo con la Autoridad de Turismo Saudí (STA) y la naviera Aroya Cruises para desarrollar vivencias deportivas y turísticas en Arabia Saudí. Un acuerdo inédito que busca redefinir cómo los aficionados se conectan con sus pasiones, uniendo la emoción del gran deporte con la sofisticación del crucero de lujo.

Con la vista puesta en convertirse en referente global en experiencias inmersivas , trascendiendo el deporte hacia el ocio y la cultura, y aprovechando la celebración de la Supercopa de España en Yeda (enero de 2026), la compañía ha diseñado una experiencia "top": un programa a bordo para compartir actividades con leyendas de primer nivel del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, convirtiendo el viaje en una memoria para toda la vida.

El formato de la competición (semifinales el 7 y 8 de enero y final el 11) es ideal para combinar fútbol, ocio y turismo. Los aficionados disfrutarán de las semifinales y del atractivo de Yeda para, a continuación, embarcar en un crucero entre Yeda y Yanbu (del 8 al 11). En alta mar, la propuesta incluye torneos de e-sports, sesiones de comentarios en directo con leyendas, talleres creativos y espectáculos con sello futbolero.

Juan Marí, CEO de Major Sports Cruises, subraya que este acuerdo marca un antes y un después en la manera de vivir el fútbol: "No se trata sólo de asistir a un partido, sino de vivir una pasión en un entorno único, donde se combinan cultura, deporte y hospitalidad de primer nivel".

El programa culminará en Yeda, el 11 de enero, con la final de la Supercopa de España, donde los invitados disfrutarán de experiencias VIP, encuentros exclusivos con leyendas y celebraciones que cerrarán una semana que une deporte y cultura.