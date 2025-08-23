Levante UD - FC Barcelona, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Ciutat de València vuelve a vestirse de gala este sábado 23 de agosto, para recibir uno de los duelos más esperados de la segunda jornada de LaLiga EA Sports: el Levante UD frente al FC Barcelona. El escenario es especial, ya que el coliseo granota acoge de nuevo un partido de la máxima categoría tras tres años de ausencia, alimentando la ilusión de una afición que espera ver a su equipo crecer en Primera.

Los dos clubes llegan con pretensiones muy distintas. El Levante, recién ascendido, busca hacerse fuerte en casa y alejarse del descenso; mientras que el Barça aspira a consolidar el liderazgo y exhibir un fútbol más dominante. La jornada inaugural dejó sensaciones diferentes para ambos. El club valenciano cayó peleando con honor en Vitoria ante el Deportivo Alavés (2-1), encajando el gol definitivo en tiempo de descuento. Un regreso a la máxima categoría con sabor agridulce, pero que evidencia la competitividad y el carácter del equipo dirigido por Julián Calero.

Deportivo Alavés 2 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy EUROPA PRESS (2025) Europa Press

Para el FC Barcelona su estreno fue diferente. Se impuso con claridad en Son Moix ante el RCDMallorca (0-3), aunque el entrenador, Hansi Flick, no ocultó su malestar tras el partido: pidió "otra actitud" a los suyos por la caída de intensidad tras sentenciar el encuentro y por no haber sido lo suficientemente contundentes en la recta final, jugando con dos hombres más prácticamente 50 minutos. Las expulsiones en Mallorca condicionaron el ritmo, pero el estratega alemán requiere máxima exigencia y concentración en Valencia.

Además, cuenta con el aliciente del regreso de Robert Lewandowski. El delantero polaco, quien acaba de recuperarse de molestias musculares, está disponible tras perderse el Trofeo Joan Gamper y la primera jornada de LaLiga. Aunque no arrancará desde el inicio, Ferran Torres repetirá como referencia ofensiva, probablemente tendrá minutos en el remate del partido. También en el once inicial podría estar Dani Olmo, quien entraría a reemplazar a Fermín López, en busca de una mayor intensidad ofensiva.

Fútbol.- El delantero azulgrana Lewandowski se une al grupo y apunta al Levante MARC GRAUPERA - FC BARCELONA Europa Press

El historial reciente entre ambos equipos alimenta la expectación. Aunque el Barcelona es claramente superior, en las últimas seis visitas a Valencia solo ha sumado dos triunfos, incluida una agónica victoria en el descuento hace tres años (2-3). El Levante, que no pierde en casa desde febrero, intentará mantener esa fortaleza y sorprender a los de Flick en un duelo que mide a los dos únicos clubes blaugranas del torneo, con objetivos enfrentados pero idéntica ambición por sumar tres puntos clave.

Horario y dónde ver online TV el Levante UD - FC Barcelona, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 21.30 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales M+ LALIGA (M54-O110), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (108), M+ LALIGA HDR (M443 O111), M+ LALIGA 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar, de Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Levante UD - FC Barcelona

Levante UD

Cuñat Campos; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Jorge Cabello, Manu Sánchez; Lozano, Oriol Rey, Pablo Martínez; Iván Romero y Brugui.

FC Barcelona

Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández