Lío en la Premier: expulsan a una aficionada de los estadios hasta 2026 por sus comentarios "anti trans" en redes sociales

La “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Un debate que se vio amplificado por el caso “Lia Thomas”. Desde entonces las críticas no han parado y, en ocasiones con duras consecuencias contra los que se mostraban contrarios al lobby trans. Sin hace unos meses, April Hutchinson, una levantadora de pesas, fue suspendida durante dos años por llamar a su rival "hombre biológico", ahora una nueva sanción ha provocado un gran escándalo en La Premier.

Linzi Smith, que es lesbiana y promueve los derechos de lesbianas, gays y bisexuales y los derechos de las mujeres, fue investigada por la policía, la Premier League y el Newcastle United después de expresar sus opiniones sobre la ideología transgenerista en su cuenta personal en X, antes Twitter.

Un dossier de 11 páginas

La joven de 34 años se sorprendió al descubrir que la Premier League había elaborado un dossier en el que se detallaba dónde vivía, trabajaba y dónde paseaba a su perro. El «perfil de la sospechosa», de 11 páginas y de carácter confidencial, incluía datos sobre «alias asociados» y «vulnerabilidades».

Dossier elaborado por la Premier Twitter

Linzi Smith, seguidora del Newcastle United, fue investigada por una unidad especial creada para exponer el racismo en el juego, después de que expresara fuertes opiniones sobre la ideología trans en la plataforma de redes sociales 'X', anteriormente conocida como Twitter.

La mujer fue interrogada por la policía después de que el Newcastle United les entregara el expediente. Los agentes de policía le confirmaron que no había cometido ningún delito pero, a pesar de ello, el club le revocó el abono y le prohibió asistir a los juegos hasta 2026.

Ahora ha decidido emprender acciones legales para revocar la prohibición, afirmando que tiene derecho por ley a expresar opiniones críticas con respecto al género y que las acciones de la Premiere League violaron las leyes de protección de datos. En declaraciones a The Telegraph , Smith afirmó: "Me cuesta creer que esto me haya pasado a mí. Es alucinante que hayan llegado tan lejos porque yo he expresado opiniones a las que tengo derecho en mi cuenta personal de Twitter. Se han comportado como la Stasi: lo hicieron de forma tan encubierta que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando".

"No me siento segura"

Linzi denuncia que se sintió "violada" por las acciones de la Premiere League. El Newcastle United empezó a investigar su vida personal después de recibir una queja de un aficionado que la acusaba de discriminar a las personas trans.

"Ahora evito la ciudad, la evito, especialmente si es día de partido. Si vuelvo a casa, conduzco por el camino más largo para no tener que ver gente. Cada vez que vengo al centro me siento mal del estómago. La gente en las redes sociales ha dicho cosas como que ojalá me tiraran botellas en el pub o que ojalá estuviera en Gaza. Ahora no me siento segura».

«Parece que el verdadero peligro en este país no son los delitos con arma blanca, son las palabras», afirmó. «Esta gente tiene el poder de quitarte la pasión por la vida, todo porque no les gusta lo que dices. Los partidos de fútbol son el lugar al que vas para olvidarte de la política, pero ellos parecen empeñados en meterlo todo, ¿no?», sentencia.

El denunciante incluyó capturas de pantalla tomadas de la cuenta de redes sociales de la aficionada en las que sugería que algunas personas transgénero padecían enfermedades mentales.

Mensaje publicado por Linzi Twitter

El denunciante dijo que se sentiría "inseguro" si tuviera que "compartir un espacio" con alguien que fuera tan "abiertamente transfóbico" y afirmó que muchas de las publicaciones de Smith se burlaban del movimiento trans.

En octubre, Newcastle United envió un correo electrónico a Smith para informarle que estaba siendo investigada por la policía de Northumbria por un posible delito de odio y que su abono había sido suspendido a pesar de que no había hecho nada que ofendiera a nadie durante un partido, dentro del estadio o involucrando al club.

Días después, dos agentes de policía la visitaron en su casa y la interrogaron durante 25 minutos. Dos horas más tarde, recibió una llamada de la policía para informarle que no se tomarían más medidas porque no había cometido ningún delito.

Linzi apeló su prohibición, pero el pasado 26 de enero le dijeron su sanción se mantenía porque sus tweets "constituyen acoso" y van en contra de la Política de Igualdad del club.

El caso ha provocado airadas reacciones como la de Toby Young, secretario general del Sindicato por la Libertad de Expresión. "Este es el ejemplo más atroz de injerencia empresarial en la libertad de expresión que he conocido. En efecto, las cuentas de las redes sociales de los aficionados al fútbol están siendo vigiladas por la «Stasi de los estadios. Parece sacado de 1984", sentenció.