Define de este modo a su rival trans y la suspenden dos años

April Hutchinson, una levantadora de pesas, ha logrado reducir su suspensión de dos años a uno, después de apelar la decisión de La Unión Canadiense de Levantamiento de Pesas. Ésta le impuso la suspensión por violar su política de acoso, acusándola de "malinterpretación de género" tras una entrevista donde usó términos como "hombre identificado como trans" y "hombre biológico".

En su apelación April argumentó que abogar por los derechos y protecciones basados en el sexo de las mujeres es sobre justicia y equidad, no acoso. La audiencia, revisada por un único árbitro, consideró razonable la decisión de disciplinar a Hutchinson, pero "procedimentalmente imperfecta", reduciendo su suspensión a un año.

"Fui suspendida por llamar a un atleta transgénero que nació hombre. La junta de la CPU dijo que iba en contra de su código de conducta y era acoso. Mientras tanto, se permitió al atleta transgénero burlarse de las mujeres por ser débiles. He hecho muchas entrevistas en los medios durante el último año, y en cada una de ellas he usado la palabra hombre biológico. Dejé de usar el término biológico porque no tenía sentido. Cuando hablo de la injusticia en mi deporte, necesito referirme a ellos exactamente por lo que son, su sexo. Llamo a las cosas por su nombre o en este caso, un hombre. Si cedo y permito que limiten mi discurso, podría igualmente hacer mis maletas e irme a casa, rendirme.Los cuerpos practican deportes, no las identidades. Lo haría todo de nuevo en un abrir y cerrar de ojos", ha escrito en las redes.

Dice que va a seguir peleando: "Muchos de ustedes me preguntan si estoy contenta con la suspensión de un año. Por supuesto, no creo que debiera haber sido suspendida en primer lugar. Pero, es lo que hay. Puedo andar con resentimiento y estar enfadada todo el día. O puedo seguir adelante, aceptarlo y seguir siendo una defensora positiva de la equidad en los deportes femeninos". decía.

"Que más personas despierten ante la locura de las atletas trans"

Y continuaba. "Estar enfadada tampoco ayuda a mi sobriedad.En cierto sentido, estoy agradecida de que la suspensión haya ocurrido. Ha dado a este tema la atención mundial que tanto merece. Siento que más cambios están por venir en un futuro cercano a medida que más personas despiertan ante esta locura. NUNCA competiré contra un hombre, y espero que otras mujeres también se nieguen. Sigan hablando porque está funcionando. Gracias a todos los que me han apoyado y han donado a mi fondo legal. Mucho amor ❤️Ahora de vuelta al entrenamiento para poder regresar más fuerte que nunca"", ha escrito.

Y no piensa ceder: "Por favor, sepan que esto está lejos de terminar. Esto es solo la punta del iceberg. Estoy discutiendo todas las opciones legales con mi abogado. Recientemente he vuelto a boxear, así que eso podría ser lo próximo en mi lista de problemas."

la participación de mujeres trans en pruebas femeninas sigue siendo polémica. Ña Federación Internacional de Levantamiento de Pesas presionó a la Unión Canadiense de Levantamiento de Pesas para implementar requisitos más estrictos para atletas transgénero. A finales de 2023, la Unión Canadiense de Levantamiento de Pesas introdujo requisitos más estrictos, como la declaración de identidad como mujer, la posesión de un pasaporte válido con el género femenino y el mantenimiento de niveles de testosterona dentro de ciertos límites durante al menos 12 meses antes de la prueba.