La prensa inglesa se rinde al Real Madrid: "Son el mejor equipo que el mundo haya visto jamás"

El Real Madrid tiene una cuenta pendiente en Liverpool. Los blancos cayeron el año pasado en su visita a Anfield, en un partido donde la diferencia entre ambos equipos fue notoria. Arne Slot pasó por encima de Carlo Ancelotti en el duelo, generando gran debate en España sobre las posibilidades del Real Madrid para aspirar a todo.

Sin embargo, todo ha cambiado desde aquel 27 de noviembre de 2024. El Real Madrid tiene otra cara con Xabi Alonso al frente. Son trece victorias y una derrota en lo que va de temporada, lo que demuestra que el escenario es muy distinto.

El técnico español le ha cambiado la cara por completo al conjunto madridista, que se presenta a la cita de esta noche como gran favorito. Tanto es así que desde la prensa inglesa no hay más que elogios hacia el Real Madrid. El reconocimiento es tal que desde Inglaterra lo catalogan como "El mejor equipo del mundo".

The Sun se rinde al Madrid

Es el partido de la jornada. La Champions League regresa y Liverpool y Real Madrid se verán las caras en un duelo de gigantes. Ambos equipos pasan por una situación muy distinta, puesto que los blancos llegan con toda la confianza del mundo, mientras que los ingleses afrontan el partido dentro de un mar de dudas tras las últimas actuaciones.

Por ello, el Real Madrid es favorito para llevarse el duelo y desde la prensa inglesa lo saben. Tanto es así que el diario 'The Sun' le ha dedicado varios elogios antes del partido. "El Real Madrid son los Harlem Globetrotters vestidos de blanco", titulan en uno de sus artículos.

Y es que la grandeza del Real Madrid provoca que fuera de Europa se rindan ante él. Las quince Champions logradas en toda su historia infunden un respeto que no se puede equiparar al de otros clubes.

"Representan la fuerza y ​​la majestad, la emoción y la villanía, el poder y la gloria. Y son, con diferencia, el mejor equipo que el mundo haya visto jamás, con más del doble de Copas de Europa que cualquier otro club. El Real Madrid llega esta noche a Anfield repleto de Galácticos, como de costumbre, tras haber ganado 13 de sus 14 partidos esta temporada", señalan desde el diario.

Mbappé, Vinicius y Bellingham, las grandes estrellas del Madrid

Y es que el respeto no es para menos. Jugadores como Mbappé, Vinicius y Bellingham llegan en un gran momento de forma, por lo que frenarlos será todo un reto. "La lista de estrellas de Hollywood de los 15 veces campeones de Europa cuenta actualmente con Kylian Mbappé , Jude Bellingham y un Vinicius Junior rebelde: los mejores jugadores que Francia, Inglaterra y Brasil pueden ofrecer", apuntan.

"El Liverpool es el equipo más laureado de Inglaterra, pero el Real Madrid tiene nueve Copas de Europa más que los Reds", señalan en una clara comparación de historia.

Arnold regresa a la que fue su casa

El partido estará cargado de emoción. Trent Alexander Arndold regresará al que fue su hogar durante muchos años, a la espera de saber si tendrá minutos durante el partido. El inglés cayó lesionado el pasado 16 de septiembre y ha contado con pocos minutos hasta la fecha.

Además, durante toda la jornada estará presente la memoria a Diogo Jota. El propio jugador inglés y Dean Huijsen acompañaron a Xabi Alonso y Emilio Butragueño en la ofrenda floral en memoria del exfutbolista del Liverpool recientemente fallecido.

Un partido vital para ambos equipos

Tanto Real Madrid como Liverpool se juegan mucho en este enfrentamiento. Por un lado, el Real Madrid busca amarrar la clasificación directa a las eliminatorias, donde solo los ocho primeros pueden pasar sin disputar los conocidos 'play offs'.

En estos momentos, el conjunto de Xabi Alonso se encuentra en quinta posición con nueve puntos de nueve posibles, por lo que una victoria mantendría a los blancos con las aspiraciones intactas.

Por su parte, el Liverpool necesita los tres puntos para no complicar su clasificación directa. La derrota ante el Galatasaray (1-0) en la jornada dos coloca al equipo en décimo lugar con seis puntos, por lo que una derrota les alejaría de los puestos altos de la tabla.

Además, los 'reds' necesitan borrar la mala imagen de los últimos partidos. Cuatro victorias en los últimos diez partidos han provocado un clima de tensión en Liverpool, por lo que el encuentro podría ser la dosis perfecta para curar las heridas.