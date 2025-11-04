Los hinchas del Liverpool no perdonan a Alexander-Arnold y vandalizan su mural: "Adiós al rata"

El pasado mes de mayo, Arnold, uno de los futbolistas más importantes de la última década en el Liverpool, anunciaba el comienzo de una nueva etapa en el Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso. "El Real Madrid C. F. y el Liverpool FC han llegado a un acuerdo por el que Trent Alexander-Arnold queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2031", decía el comunicado.

Un fichaje que no sentó nada bien a los aficionados de los diablos rojos que siguen sin perdonar su "traición". Pero el destino no ha tardado en colocar al futbolista frente a su pasado. Trent Alexander-Arnold vuelve este martes a Anfield, solo cuatro meses después de su salida del Liverpool pero vistiendo la camiseta del Real Madrid. El lateral inglés, símbolo de los ‘Reds’ durante casi una década, vivirá un reencuentro que no va a ser fácil.

En los días previos al encuentro el futbolista ha tratado de rebajar la tensión con un demostración de amor hacia el equipo de su vida. "Pase lo que pase, mis sentimientos hacia el Liverpool no cambiarán. Tengo recuerdos de allí que me durarán toda la vida y, sin importar cómo me reciban, eso no cambiará", afirmó en una entrevista con Amazon Prime.

Asimismo, el jugador del Real Madrid reveló que hará si marca un gol al club en el que militó desde su infancia. «Si marcara, no lo celebraría. No», respondió el defensa antes de dejar claro que su corazón siempre pertenecerá a los Reds. "Siempre amaré al club, siempre seré un hincha del club", sentenció.

Si embargo sus palabras no han logrado aplacar los ánimos de un hinchas que aún respiran por la herida y, prueba de ello, es la vandalización de su mural.

"¡Adiós, rata!"

Mural vandalizado de Alexander-Arnold Redes Sociales

Junto al estadio, un ladrillo marrón descolorido aparecía cubierto por un mural gigante de Trent Alexander-Arnold que muestra su reacción al ganar la Liga de Campeones. "Solo soy un chico normal de Liverpool, cuyo sueño se acaba de hacer realidad" se puede leer junto a una imagen del ahora jugador del Real Madrid.

Un mural que además incluye unas significativas palabras: "Para los aficionados que apoyan los bancos de alimentos". La obra encargada por el podcast y fanzine del Liverpool The Anfield Wrap y creada por el artista de graffiti francés Akse encantó al jugador.

"No se trata solo de la imagen, es importante que el mensaje esté ahí", dijo Alexander-Arnold, un "Scouser" nacido en la zona que es uno de los mayores contribuyentes de Fans Supporting Foodbanks, que ha establecido puntos de recogida en Anfield y Goodison Park y entrega artículos a los bancos de alimentos del norte de Liverpool para ayudar a los más vulnerables a la pobreza alimentaria.

Hoy, la imagen del mural es muy diferente. Los hinchas han tirado un bote de pintura sobre su imagen y han incluido la frase en ingles: "No eres bienvenido, rata". También aparece una pintura en español: "Adiós al rata", según informan los medios británicos.

Otra vandalización virtual

No es la primera vez que este mural es vandalizado, ya ocurrió tras su fichaje al Real Madrid, aunque en aquella ocasión de manera virtual.

Los aficionados "reds" inundaron las redes con un mural nuevo en el que el británico aparecía vestido del Real Madrid con una bolsa con el símbolo del dólar y un nuevo mensaje: "Solo soy un chico normal que se volvió ambicioso".