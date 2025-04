Luis Enrique desvela la técnica milenaria con la que le han desaparecido todas las alergias

No es la primera vez que el técnico del París Saint Germain desvela algunos de sus trucos para rebajar tensiones o perder peso. Durante su etapa como seleccionador, el asturiano ya desveló que entrena en ayunas, que come hasta seis huevo al día o lo que hace para relajarse después de los encuentros: el grounding o earthing. Se quita las zapatillas y da paseos descalzos por el césped para relajarse, entre otras casas. Es una práctica que consiste en conectarnos de nuevo con la tierra. Según esta teoría, el uso habitual de los zapatos habría provocado que estemos desconectados de la tierra.

Sin embrago, ahora el técnico desvela otro de los grandes beneficios que ha obtenido con esta técnica milenaria. “Llevo un año haciendo grounding y me han desaparecido las alergias y el moquillo”, asegura en la serie documental No tenéis ni **** idea, de Movistar Plus. Un técnica que también practican numerosos futbolistas como el jugador del Atlético, Marcos Llorente, que suele sorprender en redes con sus sorprendentes rutinas como correr desnudo a cero grados o sus baños de sol sin protección.

¿Es realmente eficaz el "grounding"?

Según los defensores ha habido investigaciones que han revelado que “el contacto conductor de electricidad del cuerpo humano con la superficie de la Tierra (conexión a tierra o earthing) produce efectos en la fisiología y la salud. Estos efectos están relacionados con la inflamación, las respuestas inmunitarias, la curación de heridas y la prevención y el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes crónicas”, aseguran algunos estudios.

Según un estudio, “los terapeutas experimentaron aumentos significativos en la función física y la energía y disminuciones significativas en la fatiga, el estado de ánimo deprimido, el cansancio y el dolor mientras estaban conectados a tierra en comparación con los que no lo estaban. Un mes después del estudio, la función física también aumentó y el estado de ánimo depresivo y la fatiga disminuyeron”

“En concreto, la puesta a tierra de un organismo produce diferencias medibles en las concentraciones de glóbulos blancos, citoquinas y otras moléculas implicadas en la respuesta inflamatoria. Presentamos varias hipótesis para explicar los efectos observados, basadas en los resultados de las investigaciones actuales y en nuestra comprensión de los aspectos electrónicos de la fisiología celular y tisular, la biología celular, la biofísica y la bioquímica”, dice uno de los estudios que se encuentra en la web.

Beneficios potenciales para la salud de esta práctica

Reducción de la inflamación: Los electrones absorbidos de la Tierra ayudan a neutralizar los radicales libres, lo que podría reducir la inflamación, una causa común de diversas enfermedades crónicas.

Mejora del sueño: El 'earthing' puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, equilibrando los ritmos circadianos del cuerpo.

Reducción del estrés y ansiedad: El contacto con la Tierra puede inducir una sensación de calma y bienestar, reduciendo el estrés y los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Mejor circulación: Mejora la circulación sanguínea, lo que a su vez puede acelerar el proceso de curación y recuperación muscular.

Mejora del dolor crónico: Algunas personas informan una reducción en el dolor crónico, como dolores musculares o articulares, después de realizar 'earthing' de manera regular.

Beneficios para el sistema inmunológico: Al reducir el estrés y la inflamación, el grounding también puede fortalecer el sistema inmunológico, haciéndolo más resistente a enfermedades.

Reduce enfermedades respiratorias como alergias y asma