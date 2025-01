El Manchester United comienza a ver de cerca el descenso: “Es una posibilidad”

El Manchester United continúa con la mala racha. Pese a la salida de Erik ten Hag, el nuevo entrenador, Rubén Amorim, no ha logrado encontrar los buenos resultados. En la última jornada cayeron frente al Newcastle en Old Trafford por 0-2 y esto ha puesto en graves apuros al club, que en este momento está a tan solo 7 puntos de la zona de descenso.

Hasta el momento, los red devils suman nueve derrotas en diecinueve jornadas ligueras y se ubican en el puesto 14, con 22 puntos, siendo la peor posición en la que se han encontrado desde 1989. Esto es algo que no desconoce el estratega portugués, por lo que ya ha comenzado a hablar sobre uno de los temas más delicados para el histórico conjunto inglés, el descenso: "Creo que es una posibilidad y tenemos que ser claros con nuestros aficionados. Tenemos que cambiar algo, pero esta temporada será muy dura para todos. Puede hacernos más fuertes y tenemos que luchar".

De igual forma, Amorim sabe que recae sobre él una enorme responsabilidad: "También es culpa mía en este momento, porque creo que el equipo no ha mejorado, creo que está un poco perdido. Así que es un poco vergonzoso ser entrenador del United y perder tantos partidos. Pero tenemos que afrontar esos momentos difíciles en la vida de todos".

England Premier League - Manchester United vs Newcastle United DPA vía Europa Press Europa Press

Para el entrenador ha sido un inicio muy complicado. En total ha sufrido seis derrotas en sus primeros once partidos, el peor récord para un preparador del conjunto de Old Trafford en 103 años. "Han pasado dos años jugando de una manera y ahora tienen que jugar de otra. Con tantas derrotas es muy duro para ellos y se puede sentir durante el juego. Pero tengo que vender mi idea. No tengo otra", concluyó Amorim.

Aun así, el United no ha con seguido recuperar el rumbo. Sigue viéndose en la cancha a un equipo invadido por la confusión y que le cuesta sostener un resultado. Desde los despachos se han gastado millones, hubo cambio de entrenador y los resultados siguen iguales. En la Premier League está más cerca de la zona roja que de los puestos europeos, además, en la Copa de la Liga quedó eliminado en cuartos por el Tottenham y en la UEFAEuropa League, quizá su mejor competición con tres triunfos y tres empates, es séptimo y es en el único certamen en el que realmente podrían haber expectativas.

De esta manera cierra el año el Manchester United, con un oscuro presente y un futuro borroso. Mientras, se prepara para visitar en su primer duelo del 2025 al Liverpool, actual líder de la Premier League.