Marcos Llorente vuelve a revolucionar las redes con su vino de 22.000 euros

El jugador del Atlético de Madrid vuelve a acaparar el protagonismo en redes y no precisamente por su excelente arranque de temporada con el club rojiblanco. Si en otras ocasiones ha generado un gran debate con sus gafas, amarillas, su "técnica del frío", animando a tomar el sol sin protección o con su estricta plaeodieta ahora se ha vuelto viral por un brindis más que exclusivo.

El futbolista español Marcos Llorente protagonizó uno de los brindis más comentados del fin de semana al compartir en sus redes sociales una celebración personal con una botella de Romanée-Conti 1995, cuyo valor supera los 22.000 euros.

Uno de los vinos más caros del mundo

Un lujo al alcance de muy pocos y que no dejó indiferente a sus seguidores pero que también ha provocado críticas entre los que lo consideran una ostentación inadecuada en los tiempos que corren. El Romanée-Conti, producido por la prestigiosa bodega Domaine de la Romanée-Conti (DRC), es considerado uno de los vinos más exclusivos del mundo. La añada 1995, con una producción muy limitada, se vende actualmente a precios que oscilan entre 13.500 y 22.000 euros.

La Romanée-Conti goza de unos suelos excepcionales (la presencia de calizas favorece el drenaje y las arcillas la retención de humedad) pero su gran mérito es el perfeccionismo, tanto en el cultivo del viñedo como el proceso de elaboración de sus vinos. Mediante una agricultura biológica buscan los rendimientos más bajos y de ellos obtienen caldos de refinadísimo equilibrio, expresión y estructura. Vinos, en definitiva, que a pesar de sus precios desorbitados difícilmente defraudan a quienes se los pueden permitir o han tenido la extraordinaria suerte de poder disfrutarlos alguna vez en la vida.

El futbolista, no obstante, se ha encargado de aclarar que se trata de algo excepcional con motivo de una celebración personal.

"Hace tiempo que utilizo esto como álbum de recuerdos y hoy, a pesar de lo de ayer, me tocaba celebrar algo personal. Porque al final, lo verdaderamente importante son nuestros seres queridos, y compartir con ellos es un regalo que no tiene precio. Celebrar no me hace menos profesional, al contrario: me recuerda que también he aprendido a separar las cosas y a darle a cada momento su espacio" comienza afirmando el futbolista.

Una sustancia cósmica

Llorente muy estricto con su dieta también trata de evitar críticas por la ingesta de alcohol. "En cuanto a la salud, claro que sé que el vino no es lo óptimo para mí , no soy tonto. Pero lo que me aporta abrir una botella junto a mi familia —conversaciones, abrazos, recuerdos— es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo. Quienes beben por beber, sin hacerlo sagrado, quienes se emborrachan de forma mecánica, experimentarán el veneno. Quienes lo beben para fortalecer un verdadero deseo de transformación, de ser, para nutrir la fe, la esperanza y el amor, entonces pueden encontrar el propósito de esta sustancia cósmica", puntualiza.

"No olvido el privilegio de poder experimentar vinos así, ni la suerte de tener con quién compartirlos", concluye en una publicación que no ha tardado en volverse viral y que en solo unas horas acapara 37.000 "Me gusta".