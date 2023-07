Medio centímetro: Así salvó milagrosamente su vida Sergio Rico

La recuperación de Sergio Rico sigue avanzando a ritmo de cuentagotas. El pasado fin de semana el portero del Paris Saint-Germain fue trasladado a planta tras prácticamente un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tras su accidente de caballo a finales del mes de mayo, el guardameta ha ido evolucionando de forma progresiva hasta salir de la UCI, y ahora toca seguir más pasos, como cuenta Alba Silva.

Por su parte, el propio Rico dio otra señal esperanzadora ya que en su cuenta de Instagram escribió un emotivo mensaje en el que agradeció por el apoyo que recibió: “Quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación que cada día va mejor. Me siento muy afortunado, una vez más, gracias a todos y espero poder volver pronto”. Alba Silva ha confirmaba que, efectivamente, el mensaje publicado por Sergio Rico agradeciendo el apoyo lo había escrito él mismo y es que, poco a poco, va pudiendo hacer pequeñas funciones a pesar de que solo hace una semana que abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su mujer añadió que ha dado pasos significativos pero aún le queda un camino por recorrer y no recuerda nada: "Todavía no sabe ni la mitad, imagínate. Evidentemente está súper agradecido, pero ya te digo, todavía no sabe ni la mitad de lo que ha pasado".

El alta la recibiría en dos semanas, pero por lo que recogen los informes su regreso al fútbol estaría complicado. De momento será trasladado a un casa en su Sevilla natal. Allí fue luego de conseguir el título de la Ligue 1 con el PSG fue hacia la aldea de El Rocío, donde tuvo la caída del caballo. Afortunadamente, la médula espinal no resultó dañada. Pero sufrió las mencionadas complicaciones por las lesione en la cabeza y el cuello tras ser atropellado por un caballo. Ha perdido 20 kilos y sigue luchando por ganar el partido más duro de su vida.

Y mientras la recuperación del portero avanza se han conocido más datos de su accidente y el "milagro" por el que ha podido salvar su vida. Un testigo relató lo que ocurrió. Al parecer, un camión de la basura que vaciaba un cubo asustó a unos mulos atados a un carro que se encontraba cerca, amarrado a un poste. Los animales se liberaron y huyeron despavoridos en dirección al lugar en el que se encontraba el portero, donde asustaron al caballo que golpeó en repetidas ocasiones al exsevillista antes de salir desbocado, explicó el hombre que estaba presente en la terrible escena al programa Y ahora Sonsoles.

"Habría muerto instantáneamente"

Ahora, el medio británico The Athletic ha facilitado más datos del fatídico accidente y del "milagro" que salvó su vida. Según el testimonio de una persona cercana al futbolista, los médicos le dijeron más tarde que si la lesión hubiera sido medio centímetro más profunda, Rico habría fallecido de forma instantánea. Por fortuna, sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico y se dañó el cuello, pero su médula espinal no resultó dañada y eso está permitiendo su recuperación.

Rápidamente lo asistieron, aunque pasó media hora hasta que llegó el personal de emergencia. Lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, donde fue sedado, intubado y estabilizado. A raíz del golpe, el arquero tuvo muchas complicaciones, pero el médico que lo atendió en los cuidados intensivos, lograron que saliera adelante. Rico perdió más de 20 kg y cada semana en la UCI resultó en una pérdida de capacidad muscular de aproximadamente el 30%.

Su vuelta a los terreno de juego es una incógnita pero medio centímetro le han permitido seguir vivo.