Mourinho se la juega con el Fenerbahce: "Nunca dijeron que jugar la Champions fuera una necesidad".

José Mourinho, conocido por su capacidad para enfrentar grandes desafíos, se encuentra ante uno de sus primeros retos como entrenador del Fenerbahçe. Tras su galáctica presentación, Mourinho prometió que la camiseta del equipo turco se convertiría en su "nueva piel".

Ahora, con solo 72 días en su nuevo puesto, se enfrenta a la necesidad de remontar un 2-1 contra el Lille para mantener vivo el sueño de clasificar al Fenerbahçe a la fase de grupos de la Champions League por primera vez desde la temporada 2008-09.

El desafío de jugar en la Champions League

El Fenerbahçe, que busca volver a la élite del fútbol europeo, necesita superar al Lille en el partido de vuelta en Estambul para avanzar a la siguiente ronda previa de la Champions League.

Mourinho, consciente de la dificultad de la tarea, comentó antes del partido de ida: "El club nunca me dijo que participar en la Liga de Campeones fuera una necesidad. Si alguien me pregunta si podemos ganar la Champions, yo respondería: 'Todo es posible, pero no creo en milagros'.

En cambio, sí creo que es viable ganar la Europa League. Ahora bien, si me das a elegir cuál quiero jugar, no tengo dudas: la Champions".

La apasionada afición del Fenerbahce. Agencia AP

Los fichajes y las expectativas generadas

El Fenerbahçe ha invertido significativamente este verano, gastando 48 millones de euros para reforzar su plantilla con jugadores como En-Nesyri, Söyüncü, Saint-Maximin, Krunic, Aydin y Tosun.

Esta inversión refleja una clara intención de competir al más alto nivel, tanto en Turquía como en Europa. Sin embargo, Mourinho señala que el éxito en la Liga es la prioridad principal, ya que el Fenerbahçe no ha ganado el campeonato desde 2014.

Mourinho, conocido por su exigencia y su habilidad para obtener resultados rápidos, pide tiempo para implementar su visión en el equipo. Tras la derrota 2-1 en Lille, destacó: "Faltan muchas cosas. Llevamos 6-7 semanas trabajando y un partido de Champions, aunque sea de previa, es de altísimo nivel. Encajamos dos goles fruto de nuestros errores, pero el equipo me gustó".

La pasión por Mourinho en Turquía

La llegada de Mourinho ha despertado una gran expectativa entre los aficionados del Fenerbahçe, que ven en él una figura capaz de llevar al equipo al éxito. "Es pronto para ver grandes cambios. Mourinho no tiene una varita mágica, pero el Fenerbahçe, con su llegada, ha dado un salto de nivel. Los jugadores están impresionados de estar a sus órdenes y eso está afectando positivamente al equipo. Los aficionados, ávidos de éxitos, también están más tranquilos. Al menos, por ahora. Confían y creen en Mou", explica Cagri Davran, periodista de 'Fanatik'.

La "Mourinhomanía" se ha instalado en Estambul, multiplicando el interés en el equipo. La victoria del Fenerbahçe sobre el Adana Demirspor por 1-0 en la jornada inaugural de la Superliga turca fue televisada en varios canales internacionales, destacando el creciente atractivo del equipo bajo la dirección de Mourinho.

A pesar de su fama y éxito en clubes como el Real Madrid, Inter y Chelsea, Mourinho enfrenta una presión significativa en Turquía. El fútbol turco es conocido por su pasión y sus exigentes aficionados, lo que añade un desafío adicional al ya complicado trabajo de Mourinho.

"Mou ha desbancado a Fatih Terim como el entrenador con más pedigrí en la historia, pero ahora debe superar sus éxitos a nivel local. La presión en Turquía es altísima. Si ganas, eres el rey. Si pierdes, es difícil, aunque te llames Mourinho", señala Davran.

José Mourinho, con su carácter indomable y su experiencia en los grandes escenarios del fútbol, está listo para enfrentar el reto de llevar al Fenerbahçe de vuelta a la Liga de Campeones. Con una plantilla reforzada y el apoyo inquebrantable de los aficionados, Mourinho espera guiar al equipo hacia el éxito, comenzando con el crucial partido de vuelta contra el Lille en Estambul.

La tarea es ardua, pero con "The Special One" al mando, el Fenerbahçe confía en que los mejores días están por venir.