El nuevo papel que Ancelotti tiene preparado para Arda Güler en el Real Madrid

Varias veces la temporada pasada, Arda Güler se quitó el peto muy frustrado después de calentar en la banda para finalmente no entrar en el partido. El Real Madrid estaba compitiendo por la Liga y la Champions y Ancelotti no podía darle los minutos que el chico quería y que toda Turquía pedía a gritos. Reclamaba tranquilidad y paciencia el técnico blanco cada vez que le preguntaban por su joven promesa, convencido de que tendría tiempo de ser importante en el Real Madrid. Llegó con 18 años y ya advirtió de que él no se iría a ninguna parte cedido, que se quedaba. Eso hizo y las lesiones le frenaron en seco. Muchas semanas parado con una recaída que reafirmó a Ancelotti en su idea de no forzarlo en ningún momento.

Sí tuvo minutos en las últimas jornadas de Liga y los aprovechó, por ejemplo haciendo el gol de la victoria ante la Real Sociedad o marcando dos en el 4-4 con el Villarreal. Su saldo final fue 441 minutos repartidos en 12 partidos y seis goles, uno cada 72 minutos, un promedio increíble. Después llegó la Eurocopa, donde dio otro paso adelante con solo 19 años. Cinco partidos, cuatro como titular, y suplente ante Portugal, según su seleccionador, porque estaba algo cansado. Montella quería también protegerlo físicamente, pero lo que sucede es que su fútbol va más rápido que su crecimiento.

Más masa muscular

Llegó al Real Madrid con poco más de 64 kilos de peso y en los últimos meses se ha visto su aumento de masa muscular. Un trabajo silencioso que ya le permite igualar en el choque a los rivales de élite. En la Eurocopa le marcó un golazo a Georgia desde fuera del área y dio una asistencia en octavos ante Austria. En su selección era el encargado de todas las jugadas a balón parado a pesar de ser un recién llegado.

Ahora, con 19 años, afronta su segundo curso en el Real Madrid dispuesto a ser más importante, ya sea en el centro del campo o en uno de los puestos del ataque. Es joven, sí, pero también un futbolista distinto que hace que pasen cosas. En pretemporada ha sido titular frente al Milan y el Barcelona y ha subido varios peldaños en la escala de preferencias del cuerpo técnico. No frenaron la progresión de Vinicius y tampoco lo van a hacer con el turco. «Ha llegado muy bien. Ha entrenado muy bien en vacaciones. Se le ve más potente, más resistente y con más calidad. Va a ser una temporada importante para él, con más protagonismo que el año pasado», confirmaba el entrenador del Real Madrid, que ahora tiene un caso parecido al de Arda el año pasado con Endrick, otro recién llegado para el que también pide paciencia.

«Disfruto mucho con Güler y Endrick porque aprenden muy rápido. Siempre están muy atentos a las indicaciones. Quieren crecer y mejorar. Es curioso que Vinicius, Rodrygo, Camavinga o Bellingham no sean considerados jóvenes. Tenemos un equipo joven con mucho futuro. Dependerá de ellos, de su capacidad para unirse y construir un grupo fuerte», decía Ancelotti sobre los benjamines de su vestuario.