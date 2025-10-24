Muere José Mari Argoitia, leyenda del Athletic Club de Bilbao

José María Argoitia, legendario jugador del Athletic Club entre 1960 y 1972 y posteriormente entrenador de categorías inferiores en Lezama y embajador del club, ha fallecido a los 85 años de edad, según anunció la entidad bilbaína.

En sus doce temporadas en el primer equipo rojiblanco Argoitia jugó 308 partidos oficiales y marcó 69 goles. En su palmarés figura el título de Copa de 1969 conquistado por el Athletic Club tras derrotar al Elche por 1-0 con un gol de Antón Arieta a pase del jugador de Galdácano

El Athletic destaca en su nota de despedida que "quizás el gol más importante de su carrera" fue el que le marcó al Liverpool en 1968, el primero de un futbolista español en Anfield, y "la invención de un regate" bautizado como "diábolo" conocido más tarde como "lambretta" en acciones similares realizadas por Djalminha o Neymar.

Tras jugar sus últimas temporadas en el Sestao Sport y el Racing de Santander trabajó como técnico en Lezama y formó parte del cuerpo técnico de José Luis Mendilibar en el primer equipo en la campaña 2005-06. Además, fue junto a Koldo Aguirre embajador del Athletic ante las peñas.

Los jugadores del Athletic portarán brazaletes negros en honor de Argoitia en el partido de liga que enfrentará al equipo rojiblanco con el Getafe mañana sábado en San Mamés.