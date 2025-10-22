Acceso

Deportes Fútbol

Directo

Athletic - Qarabag, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League

Los rojiblancos necesitan una victoria para recuperar terreno tras las dos derrotas iniciales

Inaki Williams of Athletic Club de Bilbao in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Athletic Club Bilbao at Estadio Manuel Martinez Valero on October 19, 2025 in Elche, Alicante, Spain.AFP7 19/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Elche CF v Athletic Club Bilbao - LaLiga EA SportsAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Creada:
Última actualización:

Athletic - Qarabag: jornada 3 de la fase liga de la Champions League, en vivo online

Actualizado a las

El Athletic llega a la Catedral

Ya está el equipo local en su feudo. Esperemos que cuando acabe el partido tanto jugadores como entrenador sigan sonriendo igual que ahora.

Los once del Qarabag

También tiene ya su alineación formada el Qarabag, que sale con Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Kady Borges; Leandro Andrade, Duran, Zoubir; y Akhundzade.

Nico Williams al rescate

El menor de los hermanos volverá a ser titular en el Athletic, que ya tiene su alineación de hoy:

Tres equipos en blanco

En este momento, el Athletic es, junto a dos históricos como el Benfica y el Ajax, el único equipo que tiene a cero el casillero de puntos en esta Fase Liga. Los portugueses cayeron derrotados ayer, mientras que el equipo holandés tiene que jugar todavía su partido de esta jornada.

El Qarabag, por su parte, es décimo con 6 puntos. Si le da por ganar en San Mamés podría irse al 9 de 9... junto a PSG, Arsenal e Inter de Milán.

Oportunidad para sumar

Después de un inicio muy complicado que se saldó con dos derrotas, el Athletic tiene una oportunidad inmejorable para sumar ante un rival que teóricamente es inferior. Pero que, ojo, ya va teniendo experiencia en competiciones europeas. Por tanto, más valdrá que los de Valverde no se descuiden demasiado. En cualquier caso, no es un rival de la entidad de Arsenal y Dortmund.

Bienvienidos a la Champions

¡Buenas tardeeeeeees! Ya estamos listos por aquí para traerles todo lo que ocurra en el Athletic-Qarabag de esta tercera jornada de fase Liga de la Champions 2025/26

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas