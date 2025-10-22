Directo
Athletic - Qarabag, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League
Los rojiblancos necesitan una victoria para recuperar terreno tras las dos derrotas iniciales
Athletic - Qarabag: jornada 3 de la fase liga de la Champions League, en vivo online
El Athletic llega a la Catedral
Ya está el equipo local en su feudo. Esperemos que cuando acabe el partido tanto jugadores como entrenador sigan sonriendo igual que ahora.
Los once del Qarabag
También tiene ya su alineación formada el Qarabag, que sale con Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Kady Borges; Leandro Andrade, Duran, Zoubir; y Akhundzade.
Nico Williams al rescate
El menor de los hermanos volverá a ser titular en el Athletic, que ya tiene su alineación de hoy:
Tres equipos en blanco
En este momento, el Athletic es, junto a dos históricos como el Benfica y el Ajax, el único equipo que tiene a cero el casillero de puntos en esta Fase Liga. Los portugueses cayeron derrotados ayer, mientras que el equipo holandés tiene que jugar todavía su partido de esta jornada.
El Qarabag, por su parte, es décimo con 6 puntos. Si le da por ganar en San Mamés podría irse al 9 de 9... junto a PSG, Arsenal e Inter de Milán.
Oportunidad para sumar
Después de un inicio muy complicado que se saldó con dos derrotas, el Athletic tiene una oportunidad inmejorable para sumar ante un rival que teóricamente es inferior. Pero que, ojo, ya va teniendo experiencia en competiciones europeas. Por tanto, más valdrá que los de Valverde no se descuiden demasiado. En cualquier caso, no es un rival de la entidad de Arsenal y Dortmund.
Bienvienidos a la Champions
¡Buenas tardeeeeeees! Ya estamos listos por aquí para traerles todo lo que ocurra en el Athletic-Qarabag de esta tercera jornada de fase Liga de la Champions 2025/26
