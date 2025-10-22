Athletic - Qarabag, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League

En este momento, el Athletic es, junto a dos históricos como el Benfica y el Ajax, el único equipo que tiene a cero el casillero de puntos en esta Fase Liga. Los portugueses cayeron derrotados ayer, mientras que el equipo holandés tiene que jugar todavía su partido de esta jornada.

El Qarabag, por su parte, es décimo con 6 puntos. Si le da por ganar en San Mamés podría irse al 9 de 9... junto a PSG, Arsenal e Inter de Milán.