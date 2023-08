España - Suecia, semifinales del Mundial: el largo camino hacia un día histórico

"Ahora sólo queda hacer historia y levantar la copa. Este equipo está preparado para cosas grandes y eso es lo que vamos a buscar", afirma Salma Paralluelo, la autora del gol que metió a España en las semifinales del Mundial, donde el martes 15 de agosto se enfrenta a Suecia. La selección absoluta, en realidad, ya está haciendo historia porque nunca había llegado tan lejos, aunque Salma sí sabe lo que es levantar una Copa del Mundo sub 17 y otra sub 20. En sus declaraciones se nota la ambición de quien ha crecido en un ambiente ganador, pero el camino hasta ahí ha sido largo y bien lo saben las veteranas del equipo, reflejado en las lágrimas que no pudieron contener Jenni Hermoso, Alexia Putellas e Irene Paredes, o en la emoción que mostró Ivana Andrés.

Paredes: todos los minutos de todos los Mundiales

España participa en su tercer Mundial y ellas cuatro han estado en las tres citas. El caso de Irene Paredes es extraordinario: ha disputado todos los minutos de todos los partidos que la Roja ha jugado en el mayor campeonato del planeta: los 270 de los tres partidos de Canadá 2015 (eliminadas en primera ronda), los 360 de Francia 2019 (eliminadas en octavos) y, de momento, los 480, incluida la prórroga ante Países Bajos, de la cita actual en Nueva Zelanda y Australia.

Ivana Andrés no pudo debutar en los dos primeros Mundiales, pero aquí ha llegado su momento. Alexia Putellas también ha participado en todos los partidos de España en los Mundiales, y sólo la grave lesión de la que volvió a finales de abril le ha impedido tener más minutos en Nueva Zelanda; y Jenni Hermoso ha sido protagonista en los tres campeonatos. "Entras aquí y ya impresiona. El escenario es perfecto cuando hace años no había casi periodistas y las gradas estaban vacías. Me siento una privilegiada y muy orgullosa de formar parte de todo lo que ha pasado en el fútbol femenino. Quiero dar las gracias a todas aquellas que desde el primer momento han puesto las bases para que hoy podamos disfrutarlo. Yo tengo la suerte de poder disfrutarlo y quiero seguir trabajando para que esto siga avanzando y que en el futuro todas esas niñas y las nuevas generaciones lo puedan disfrutar aún más y puedan seguir llenando estadios y ruedas de prensa", aseguró la madrileña, la autora del pase que Salma Paralluelo convirtió en un golazo, que juega en el Pachuca mexicano después de haber pasado por el Atlético, el Rayo el Tyreso sueco, el PSG y el Barcelona, con el que ganó la Champions League. "Siempre dije que ojalá no me vaya de este deporte sin ganar algo con la selección. Lo tengo muy cerca y espero poder seguir viviendo cosas así durante muchos años", añadió Jenni.

"Antes eran chicas que jugaban al fútbol y ahora tenemos futbolistas"

"Es un viaje precioso, sobre todo porque rápidamente cuando empezamos el proceso pensamos en llegar un día aquí, y ahora estamos en un sitio en el que llevamos peleando mucho", afirmó Jorge Vilda a fifa.com. El seleccionador absoluto desde 2015 estuvo antes en la sub 17 y la sub 19. "En todos estos años sacamos equipos competitivos en todas las selecciones pero de momento eran jugadoras, más que jugadoras, eran chicas que jugaban al fútbol y ahora tenemos futbolistas... Eso ha sido un trabajo grande de federaciones, clubes... Ha ayudado a que se haya profesionalizado, a que las pequeñas tengan referentes. El crecimiento ha sido alto y eso hay que gestionarlo", añade el técnico, que admite también que el volumen de mensajes que está recibiendo multiplica por tres o por cuatro los que recibió en el pasado Mundial.

Y Cata Coll le da la razón. "Todas queríamos ser Jenni (Hermoso), Alexia (Putellas), Irene (Paredes) y gracias a ellas estamos aquí. Ellas han derribado muros muy grandes y nosotros hemos intentando que esto siga y el fútbol español continúe creciendo", comentó la portera, que ya sabe lo que es ganar un Mundial y un Europeo con las categorías inferiores. "Al final, aquí hay muchas jugadoras que pasaron por las inferiores, hemos jugado muchas finales y campeonatos, creo que es bueno para el equipo tener esa experiencia. El fútbol femenino alcanza niveles grandiosos, se ha trabajado muy bien en los clubes. Las generaciones que vienen están más preparadas", concluye.