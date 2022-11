Mundial de Qatar 2022. Primera salida del armario: el director de comunicación de la FIFA revela que es gay

Bryan Swanson, persona de confianza del presidente y Director de relaciones con los Medios de la FIFA se ha convertido en el protagonista absoluto de la rueda de prensa de Infantino previa a la inauguración del mundial con una mensaje que no ha dejado indiferente a nadie: “Soy gay”.

La hipocresía de Occidente

Gianni Infantino, comenzaba su intervención de este sábado acusando a los países occidentales de hacer un ejercicio de “hipocresía” por criticar la situación de los DDHH en Qatar con vistas a la celebración del Mundial de Fútbol sin atender a su propio pasado histórico.

“¿Cuántas compañías de negocios, europeas o extranjeras, que ganan millones, miles de millones gracias a Qatar, han discutido la situación de los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades?. Ninguna, porque cambiar la legislación implica menos beneficios”, se ha preguntado durante la comparecencia.

“Hoy albergo sentimientos muy poderosos. Hoy me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento un trabajador migrante”, aseguraba el presidente de la FIFA mientras resaltaba los avances de Qatar.

Pero la traca final llegaba de la mano de Bryan Swanson, director de relaciones con los medios de la FIFA, que confesaba ser gay en un ataque de sinceridad o en un intento de acallar las criticar por la organización del torneo en un país que no respeta los derechos de la Comunidad LGTBI+.

Ya tenéis el titular

“Ya ha pasado algún tiempo al lado de Gianni trabajando al lado de Infantino y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado, Soy gay como también lo son otros muchos compañeros en la FIFA y siempre he sentido el respaldo. La FIFA es una organización que ayuda que es inclusiva y que siempre está pendiente de todo para ayudar a todas las personas. Estamos aquí en Qatar para trabajar y no hemos tenido problema alguno. Bueno, ya tenéis el titular”, sentenció tras protagonizar la primera salida del armario de este Mundial.

En 2021,l Swanson anunció que dejaba Sky Sports News después de 18 años en el canal. Tuiteó: “Hoy es mi último día en Sky Studios, antes de dejar la empresa la próxima semana, completando un increíble viaje de 18 años” y confirmó que se unía a la FIFA como Director de Relaciones con los Medios.