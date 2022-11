Dinamarca no descarta abandonar la FIFA por la polémica LGTBI

El veto de la FIFA al brazalete en apoyo al colectivo LGTBI en Qatar en protesta por las duras leyes cataríes que prohíben la homosexualidad siguen generando un gran debate en el Mundial y en los miembros de la máxima institución mundial del fútbol y algunas selecciones ya se plantean seriamente tomar medidas. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró, antes de que comenzase el Mundial que se sentía gay, pero lo que no añadió fue que en Qatar si eres gay, es mejor que lo sientas por dentro y sin dar ni una señal de que lo eres. Una actitud que no ha gustado nada en absoluto países como Holanda o Donarmaca que ha defendido de manera ferviente la campaña “One Love”.

La Federación Danesa de Fútbol (DBU) no descarta abandonar la FIFA en señal de protesta por la actitud del máximo organismo del fútbol mundial de castigar con sanciones económicas y deportivas a las selecciones y jugadores que luzcan durante el Mundial el brazalete One Love, en apoyo al colectivo LTBI.

Un debate abierto

Las sanciones deportivas impuestas por la FIFA echaron para atrás a Inglaterra, Países Bajos, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca, que no vestirán el brazalete multicolor que pretende destacar las injusticias que se viven en Qatar, especialmente en el movimiento LGTBI, durante el Mundial. Sin embargo, el malestar es tal entre esas federaciones que estaban dispuestas a asumir multas económicas, pero no deportivas, que algunas de ellas se plantean abandonar la FIFA, según informa The Athletic.

Dinamarca ha revelado que está lista para discutir una retirada general de la FIFA junto con otras naciones de la UEFA en medio de la disputa en curso sobre los brazaletes #OneLove. El lunes, siete equipos europeos que planeaban usar los brazaletes contra la discriminación para protestar contra el historial de derechos humanos de Qatar se retractaron del plan luego de que la FIFA los amenazara con sanciones deportivas.

El medio de comunicación anglosajón afirma que ya hay conversaciones en marcha lideradas por Dinamarca.

La Federación de Países Bajos, país promotor de la campaña “One LOve” siempre ha mantenido que junto a sus jugadores su deseo es «difundir un mensaje positivo con OneLove, para la conexión y contra todas las formas de discriminación. Queremos hacer eso en la Copa del Mundo junto con Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca” pero también se bajaron de la protesta por la repecusión deportiva del castigo anunciado por Infantino.

La realidad es que, hasta ahora, solo Alex Scott, ex jugadora y ahora comentarista la única que, sobre el césped de los estadios de Qatar, llevó el brazalete «OneLove» de un corazón multicolor.