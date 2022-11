La firme defensa de Ibai Llanos a Luis Enrique contra las críticas

Quien pretenda en el fútbol sacar conclusiones con paciencia y midiendo tendencias, no tiene nada que hacer. En el fútbol todo es inmediato y de lo que ha sucedido hace un minuto se sacan conclusiones generales. Por eso Luis Enrique y la selección española que están en el Mundial de Qatar 2022 son casi campeones del mundo tras golear a Costa Rica. El deslumbrante encuentro de España ha puesto el optimismo al nivel del cielo, por eso Luis Enrique, que había recibido críticas muy duras, quiso bajarlo nada más acabar el encuentro. “El elogio debilita, lo sabemos, y nosotros no vamos a caer en ello. La idea es jugar así siempre, pero no vamos a ganar de goleada siempre. Cualquiera que entienda de fútbol ve que somos un rival complicado”, decía el entrenador acerca de lo que le esperaba.

Hasta el encuentro ha sido una semana y media muy larga en la que casi todas las noticias de la selección nacían del stream que Luis Enrique hacía por la noche. Ahí ha hablado con naturalidad, pero le ha costado algunas críticas porque, dicen, que al hablar no veía los partidos, como si no existiensen las grabaciones. Por eso, hay cierta expectación para ver qué dice o hace en los streams que llegan después de la victoria. Los primeros que lo quieren ver son los jugadores, que están con el entrenador a muerte.

Cuando es el Twitch del mister ? 👀🤣🍿 — Aymeric Laporte (@Laporte) November 23, 2022

Una derrota hubiese abierto definitivamente la caja de las críticas y hubiese puesto muy en entredicho si la forma de comunicarse de Luis Enrique ayuda o, como en el caso del noviazgo entre Ferran y su hija Sira, lo que hace es provocar más ruido. No está claro si con sus streams desactiva los problemas o los pone encima de la mesa. Uno de los que ha salido a defender a Luis Enrique, pese a que es competencia, es Ibai Llanos, a quien Luis Enrique ya nombró en su primera intervención, ya que Ibai es referencia absoluta en Twich. “Oye lo de que Luis Enrique haga streamings le va a perjudicar más que cuando Courtois hacía streamings y acabó siendo premiado como mejor portero del mundo o menos? No espérate que si pierde España va a ser culpa del chat de Twitch”, decía.

Oye lo de que Luis Enrique haga streamings le va a perjudicar más que cuando Courtois hacía streamings y acabó siendo premiado como mejor portero del mundo o menos?



No espérate que si pierde España va a ser culpa del chat de Twitch. — Ibai (@IbaiLlanos) November 23, 2022

Ibai, que es amigo de Courtois, hace referencia a algunas críticas que recibió el portero belga cuando también se dejaba ver en juegos online, sobre todo cuando la pandemia. Ibai considera que con Luis Enrique, si llegan las derrotas, va a suceder algo parecido. Por ahora todo son elogios: “Yo mucho de fútbol no se, pero tuve el privilegio como ministro de poder ir a despedir a la selección y de conocer al seleccionador. Me encantó ver una persona apasionada, convencida, pero sobre todo capaz de trasladar esa competitividad sana como Luis Enrique, no había visto ninguna”, ha asegurado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

El próximo rival de España es Alemania, que perdió contra Japón. Su entrenador, Hansi Flick, aún no ha querido ver el encuentro del equipo de Luis Enrique: “Estábamos regresando a nuestro lugar de concentración. Pero lo analizaremos ahora. En la rueda de prensa final (previa al partido de España) le podré decir si me impresionó o no”, aseguró Flick,