Mundial de Qatar 2022. El nuevo desafío de Alemania a la FIFA

Alemania meditó hasta el último momento que su capitán luciera el brazalete con el lema One Love de apoyo a la comunidad LGTBI, a pesar de la amenaza de la FIFA de sancionar con tarjeta amarilla al capitán del equipo que lo luciera.

“El objetivo del brazalete era dar ejemplo, que es lo que quería el equipo. La FIFA puso freno a esto y amenazó con sanciones. Había muy poco margen para los equipos que jugaron ayer. El brazalete es un signo de diversidad y de los valores que representamos y vivimos. Nos tratamos con mucho respeto y aprecio, pero cuando se trata de aprecio y respeto, algunos no lo ven así”, se lamentaba el seleccionador alemán, Hansi Flick, en la conferencia de prensa previa al estreno contra Japón.

En lugar del brazalete, el capitán alemán saltó al campo con una bandera arcoíris y todo el equipo participó en la protesta, posando para las fotos en la formación inicial tapándose la boca con una mano.

Era la manera de evitar la sanción de la FIFA, aunque Flick entendía que las tarjetas amarillas no hubieran sido un problema. Lo hubiera resuelto rotando la capitanía. “En el partido siguiente hubiera sido Müller, luego Kimmich...”, explicaba el técnico alemán.

En la previa del partido contra España decidió no enviar a ningún jugador a la conferencia de prensa a pesar de que la FIFA obliga a la comparecencia del seleccionador y un futbolista y sanciona económicamente las ausencias. Está pautado que todas las conferencias de prensa del día previo a los encuentros del Mundial se celebren en el Centro de Prensa de Doha.

Alemania es la selección que se encuentra alojada en un castillo en el punto más lejano del centro de Doha y Flick decidió dejar descansar a sus jugadores. “No queremos obligar a ningún jugador a hacer un viaje tan largo. Mañana tenemos un partido muy difícil y tienen que estar listos para el entrenamiento de esta tarde, el último antes del encuentro”, advertía.

“Hemos tenido que conducir tres horas, un viaje muy largo y vamos a jugar un partido muy importante y les he dicho que voy yo solo. No ha venido ningún jugador. Tenemos un gran centro de medios allí. Hemos dicho que seria mejor tener allí las entrevistas y las ruedas de prensa. No habría ningún problema”, añadía Flick.

Aunque Alemania, cuando eligió su alojamiento, ya sabía que las conferencias de prensa previas a los partidos estarían centralizadas en el Media Center de Doha.