Dragan Stojkovic: de la batalla del siglo en un campo de fútbol y un mal recuerdo para España al Mundial de Qatar

Dragan Stojkovic es hijo de su tiempo, de una época en la que Yugoslavia se estaba desintegrando y el conflicto se vivía también en el fútbol. El mayor ejemplo es el partido que jugaron el Estrella Roja, con Stojkovic como uno de sus futbolistas más importantes, y el Dinamo de Zagreb en 1990: hubo una pelea impresionante entre aficionados y policía yugoslava, con sillas volando, golpes, palazos, y en el césped un futbolista del Dinamo, Boban, pegando una patada voladora a un miembro de la policía proserbia. Eso le costó no ir al Mundial de Italia unos meses después, pero fue considerado un héroe nacional en Croacia. Sí estuvo allí Stojkovic, en el último gran campeonato en el que Yugoslavia jugó como tal, y bien que lo recuerda España porque fue su verdugo en octavos con dos goles, el segundo de falta en el descuento. El libre directo lo iba a tirar Savicevic, pero Stojkovic asegura que vio a Zubizarreta mal colocado y se la pidió para él: acabó en la red. Yugoslavia sería eliminada luego por Argentina en los penaltis. Stojkovic falló el suyo.

Se cumplen 31 años de uno de los símbolos de la guerra de Yugoslavia, la patada voladora de Boban a un policía durante el clásico yugoslavo. Dinamo Zagreb recibía al Estrella Roja, en medio de tensiones. El partido no arrancó por la batalla que se desató entre los ultras. pic.twitter.com/5TCibMUl5x — La Okocha (@la_okocha) May 13, 2021

El habilidoso delantero, comparado por Maradona por su facilidad para regatear, disputó otro Mundial como jugador en 1998, pero la selección ya se llamaba República Federal de Yugoslavia, y en 2003 pasaría a ser Serbia y Montenegro y desde 2006 ya simplemente Serbia, tras la independencia de Montenegro. El de Qatar 2010 es el tercer Mundial de Stojkovic, pero esta vez lo hace desde el banquillo, donde ha llegado tras una carrera peculiar. Se juega hoy contra Suiza la clasificación: tiene que ganar y mirar de reojo lo que hace Camerún con Brasil, y si los africanos dan la sorpresa y vencen entonces habría que mirar el «gol average» para saber quién acompaña a la canarinha a la siguiente ronda. Serbia estuvo también en los Mundiales de 2010 y 2018 y cayó en la fase de grupos.

Verona, 26 de junio de 1990. Míchel gira la cabeza para evitar que el balón le golpee en la cara en un tiro libre de Stojković y Yugoslavia convierte el gol que termina eliminando a España en los octavos de final del Mundial de Italia. pic.twitter.com/nGk0977Mh1 — David Mosquera (@renaldinhos) June 26, 2021

El Stojkovic futbolista fue fichado por el Olympique de Marsella en 1990 para intentar ser campeón de Europa, y en el primer año jugó la final... Justo contra su exequipo, el Estrella Roja. Se llegó a los penaltis y cuenta la leyenda que él se negó a tirar uno y dijo: «Si lo marco no puedo volver a mi país, si fallo toda Francia me va a odiar». El equipo de Belgrado levantó esa Orejona. Dragan sí estaba en la plantilla del Marsella que ganó la Copa de Europa de 1993, pero ese año se lo perdió por las lesiones, que marcaron esa fase de su carrera. En medio de sus dos etapas en Francia pasó un curso en el Hellas Verona y terminó su carrera en Japón, donde se convirtió en un ídolo y donde coincidió con Arsene Wenger, que antes de hacer historia como entrenador del Arsenal, al que dirigió durante 22 años, tuvo una experiencia en el país del sol naciente.

El técnico francés ensalza ahora los equipos de Stojkovic por su manera de jugar, tan alegres como lo era él en el césped, e incluso lo ha postulado para el banquillo «Gunner». Todavía tardaría un poco el exdelantero en dar el salto a la dirección, pues después de colgar las botas fue presidente de la Federación Serbia de Fútbol y del Estrella Roja; y empezó precisamente donde lo había dejado como jugador, en el Nagoya Grampus Eight nipón. No tenía experiencia, pero su fama le precedía. Como preparador sí consiguió, en 2010, la liga que se le había resistido, aunque formara parte varias veces del once ideal del campeonato japonés. Tras un parón, su siguiente destino fue China, el Guangzhou, entre 2015 y 2019, antes de que le llegara la gran oportunidad de dirigir a Serbia.