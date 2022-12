Mundial de Qatar 2022: Hazard anuncia su retirada de la selección belga

Eden Hazard ha sido uno de los jugadores más importantes de la selección belga, aquella que llegó a las semifinales del Mundial de Rusia y que consiguió ser tercera derrotando a Inglaterra. “Una página se cierra hoy. Gracias por vuestro amor. Por vuestro apoyo inigualable. Por toda la felicidad compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. La sucesión está lista. Os echaré de menos”.

Tras 126 partidos y 33 goles, Eden Hazard ha decidido poner punto y final a su periplo con el combinado nacional que le ha visto crecer en estas temporadas. A sus 31 años, hace frente a una de las situaciones más difíciles de su carrera como es la de no jugar en el Real Madrid.

Ahora su futuro es una incógnita. Con contrato hasta 2024, se desconoce si finalmente se producirá su salida del Real Madrid. Pese a todos los rumores que había al respecto el anterior verano, terminó quedándose.

“En enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad. Pero en verano es posible que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice “Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir”, lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador”, confesó a Marca.