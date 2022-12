Ganó Argentina. Ganó Messi. Ganó Leo. La justicia poética no suele darse, ni en el fútbol ni en la vida real, pero la racanería de Francia y su raquítica propuesta futbolística lo puso en bandeja para que el Mundial de Qatar coronase a Messi como el mejor de la historia del fútbol. Ante una Francia superior en todos los aspectos, menos en la intención de ganar, que sólo tuvo cuando lo tenía todo perdido, los argentinos se hicieron con el título, en un campeonato donde les habían llovido palos desde su sorprendente derrota en el partido inaugural. La albiceleste, liderada de principio a fin por su «10», ha sabido manejar la presión ganando cada final que ha disputado desde entonces.

Afortunadamente para este deporte, Deschamps y su concepto futbolístico no ha conseguido sumar dos mundiales seguidos. Sólo cada vez que Francia iba por detrás en el marcador se veía un equipo con ganas de ganar. Le esta bien empleado al poco valiente entrenador francés, que estará siendo fuertemente criticado como no podía ser de otra manera. El partido fue tremendo, impropio de una final, con la máxima estrella de este deporte levantando la Copa del Mundo después de hacer dos goles, frente a la mayor fuerza emergente, con permiso de Haaland, un Mbappé que se echó a su nación a la espalda. Aunque en una parte de España, por razones obvias, la foto de Messi como campeón no era la más deseada, ya pasa a formar parte de la historia.

Es una lástima que el deporte en esta ocasión no haya servido nada más que para entretener al personal, porque es lamentable que no haya habido un solo gesto en una efeméride semejante para protestar por la condena a muerte de Amir Nasr-Azadani, futbolista iraní que va a ser ejecutado por defender los derechos de las mujeres en su país.