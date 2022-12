Sale a la luz el contundente discurso de Mbappé en el descanso de la final del Mundial

Mbappé fue uno de los grandes protagonistas del Mundial junto a Messi. El atacante galo lideró a su selección hasta la final e hizo lo imposible para intentar ganar, pero eso no fue suficiente. Una de las anécdotas que ha salido a la luz en estos días tiene que ver con un documental que han realizado sobre la selección galesa. La imagen que más impacto ha causado tiene a Mbappé como protagonista. El jugador del PSG fue tajante a sus compañeros en el descanso.

Mbappé -que acaba de cumplir 24- durante el descanso de la final de #Qatar2022 y su arenga para que el equipo reaccione.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/q8ykBsBvjD — Alejandro Figueredo (@afigue2010) December 21, 2022

“Es una final de la Copa del Mundo. Es el juego de toda la vida. No podemos hacerlo peor. Ellos marcaron dos goles. Volvemos al campo, dejamos de hacernos los tontos, vamos para adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa”, afirmó enfadado el futbolista. Posteriormente, también insistía: “¡Es la final de la Copa del Mundo! Ya está, marcaron dos goles, estamos abajo. ¡Podemos levantar!”. Sus compañeros aplaudieron el discurso y salieron más motivados.

El seleccionador también tuvo unas palabras: “Chicos, les digo sin enfadarme. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que ellos están jugando una puta final del Mundial. Y nosotros, no jugamos. ¡Eso!. Realmente no estuve conforme en el primer tiempo. Tenemos calidad, esta fuerza de carácter. Me gusta, me encanta. No perdamos eso. Todo fue muy rápido. Hay que creer en ello hasta el final”.

A partir de aquí, la selección francesa fue otra en todos los aspectos del juego. Pese a que no consiguieron ganar, su imagen fue muy buena y estuvieron cerca de conseguir una remontada histórica en una final.