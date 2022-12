El PSG ya espera la tormenta: “Lo de Messi y Mbappé va a ser insoportable”

Durante las dos temporadas que Leo Messi lleva en el París Saint Germain han corrido ríos de tinta sobre la mala relación con su compañero Kylian Mbappé. El argentino se vio metido de lleno en la guerra a cara descubierta entre el francés y Neymar y la batalla de egos ha sido una lucha contante en el seno del club parisino que ha llevado incluso a sus dos cracks a plantaearse su salida en 2023.

Ahora, los piques y el frio comportamiento entre Messi y Mbappé en la final del Mundial de Qatar han vuelto a hacer saltar las alarmas en París. Y es que una de las condiciones del francés para permanecer en París era ser la estrella indiscutible de un equipo en el que las luchas de poder en el vestuario fueron constantes la pasada temporada.

La renovación de Kylian Mbappe por el PSG cuando todo el mundo daba por hecho su fichaje por el Real Madrid tenia un coste. La operación no solo convertía al Francés en el mejor pagado del mundo sino que la daba según, los medios galos, las llaves del club con voz y voto en cada una de las decisiones del PSG, incluida la planificación deportiva. El conjunto parisino abonará a sus estrella hasta 251 millones de euros durante los próximos tres años. Cada temporada supondrá una inyección para las cuentas de Mbappé de 83 millones de euros. Además de esta notable cifra, el de Bondy, siempre según The New York Times, se embolsó un bonus por renovar de algo más 125 millones de euros, el más alto pagado a cualquier deportista sin contrato en la historia del deporte.

Pero, además, una condición indispensable para firmar su nuevo contrato era tener poder de decisión a la hora de planificar la plantilla y por su puesto mantener su estrellato por encima de Messi o Neymar, un deseo que Nasser Al-Khelaïfi le concedió. Sin embrago, el galo no está contento y en las semanas previas al Mundial ya mostró su deseo de cambiar de aires. Está desengañado con la política deportiva de la entidad gala y con las altas y bajas dadas esta temporada. Quería un proyecto más potente para explotar sus cualidades y no se lo han hecho.

Messi, por su parte, tiene una conversación pendiente con Al-Khelaïfi, tras y como reconoció tras la final el presidente del PSG.

Los piques en la final

Tras lo visto durante el Argentina-Francia, en París ya esperan un nuevo lio cuando se retome la temporada. Ambos olvidaron los colores del club francés y protagonizaron un pique que no pasó desapercibido. Un momento que no tardó en viralizarse en redes y comentado por todos.

Tanto el 10 argentino como el 10 francés se gritaron y señalaron en sus respectivos en sus respectivos goles. Messi es el que rompe el hielo: camina hacia su campo tras el gol y le grita a su compañero mientras agita el puño. Mbappé decidió contestar a su compañero en la línea de ataque en el PSG haciendo el mismo gesto acompañándolo de un grito. Al final del partido se saludaron sí pero el brazo fue tan gélido que confirmó el peor de los presagios.

El periodista José Álvarez Haya echó más leño al fugo al revelar en el programa Chiringuito, que la relación entre Kylian Mbappé y Lionel Messi no atraviesa su mejor momento y que todo podría finalizar en la salida del argentino del PSG. Además, comenta que el Barcelona ha reactivado su interés en el astro trasandino campeón del mundo.

“La relación entre ambos era complicada antes de la cita planetaria y que ahora puede ser aún más compleja. Los próximos meses van a ser difíciles en el PSG. La convivencia entre ellos ya era tumultuosa, pero a partir de ahora va a ser insoportable”, sentenciaba el colaborador.

Ahora ambos deberán decir sus futuro. En París sigue apuntando a una marcha de Messi a la MLS ya que el Inter de Miami confirmó antes del inicio del torneo en Qatar que las conversaciones con e argentino estaban muy avanzadas y se retomarían en enero. Mbappé, por su parte, está dispuesto incluso a rebajar su ficha para cambiar de aires si nada cambia en el seno del PSG. La batalla está servida...