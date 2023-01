El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter (10-03-1936, Visp) ha vivido desde Zúrich el polémico Mundial de Qatar. El suizo estuvo al frente del máximo organismo del fútbol mundial desde 1998 hasta 2015, cuando se produjo la detención de altos funcionarios de la FIFA por corrupción y fue suspendido por el Comité de Ética. La justicia ha dictaminado que Blatter fue inocente en relación a las irregularidades que se cometieron en su mandato, pero no así la mayoría de altos cargos que le rodeaban. Bajo su presidencia Qatar fue designada como sede del Mundial 2022. Nadie mejor que él conoce las razones por las cuales el emirato fue elegido para ser la organizadora de la Copa del Mundo. Blatter responde a la RAZÓN un cuestionario en el que analiza el torneo recién concluido.

¿Cómo analiza la organización del Mundial de Qatar?

Pienso que un pequeño estado en auge ha dominado de manera impresionante este gran desafío, pero también se trató de la Copa del Mundo más costosa de la historia y sólo un país muy rico como Qatar puede permitírselo.

¿Qué balance hace en lo deportivo?

Messi merecía ganar un Mundial porque junto a Cristiano Ronaldo ha dado forma a los últimos 15 años del fútbol. Pero al ganar la Copa del Mundo, Messi es definitivamente uno de los mejores jugadores en la historia del juego, quizás se trata de “The Greatest”. La Copa Mundial de la FIFA es el merecido broche de oro a su magnífica carrera.

¿Qué mensaje cree que ha proyectado Qatar tras el campeonato?

Qatar ha mandado un mensaje político claro a todo el mundo. En particular, el hecho de que Messi estuviera vestido con un “bisht” árabe en la entrega del trofeo no estaba en el protocolo de la FIFA.

Blatter, durante un congreso de la FIFA

¿Existieron irregularidades en FIFA a la hora de la elección de Qatar como sede del Mundial?

La Comisión Ética de la FIFA realizó una investigación desvelando que en la atribución de los Mundiales de 2018 y 2022 no había inferencias que necesitasen de la intervención de la propia Comisión Ética. La FIFA son muchísimas personas que forman parte directamente o indirectamente en este juego.

¿Fue imposible impedir que Qatar fuese la sede?

Fue una elección democrática. El fútbol tiene un aspecto económico grande, especialmente tras la creación de las televisiones privadas. Para la decisión del Mundial de 2022 hubo una intervención política francesa. Sarkozy intentó cambiar algunos votos después de hablar con Michael Platini. Eso fue lo que sucedió para que Qatar se llevase el Mundial.

El jeque Al Thani, director de la candidatura de Qatar, Blatter y Shuvalev, viceprimer ministro ruso, sujetan la Copa del Mundo

Usted siempre dijo que prefería que hubiese sido el Mundial de 2022 en Estados Unidos. Ofrezca detalles...

¡Sí! Mi idea era que fuese Rusia 2018 y Estados Unidos 2022 por una razón de equilibrio político. El Comité Ejecutivo tomó unas decisiones que no eran acordes a lo que yo quería por la razón que ya le comenté anteriormente entre Platini y Sarkozy.

Hablando de Platini. La Justicia suiza les absolvió tras estar investigados por posible corrupción debido a un pago de dos millones de francos suizos. ¿Cómo explica que hubiera sospechas sobre esto?

Siempre dije que fui inocente y ningún tribunal me ha condenado. Platini trabajó en la FIFA y no había nada extraño. Esto me da una gran satisfacción personal. Fue algo legal.

¿Qué es lo que más recuerda de su gestión?

La organización de la Copa en África del Sur fue algo histórico para el mundo, donde estuvo presente Nelson Mandela. Fue un éxito.

Michel Platini con Joseph Blatter en uno de los últimos congresos celebrados antes de 2015

¿Cómo es su vida después de haber ejercido de presidente de la FIFA?

Sigo con gran interés el deporte en general y el fútbol en particular. Me sigo considerando miembro de la FIFA, aunque sea desde una posición diferente a la que estuve antes. Defiendo que la base del fútbol es un movimiento del ser humano.