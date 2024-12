"Nuestra camiseta vale 25 euros y la del Sevilla, 90"

La Unió Esportiva Olotsuperó en la primera ronda eliminatoria de la Copa al Córdoba en los penaltis y hoy recibe al Sevilla, el siete veces campeón de la Liga Europa. «La diferencia es un abismo. He ido a la tienda donde vendemos la ropa del Olot y nuestra camiseta vale 25 euros, la del Sevilla, 90», asegura Joan Agustí, su presidente. «Hemos puesto unos precios que son mucho más bajos que los que tuvo el partido del Atlético en la anterior eliminatoria a 35 kilometros de Olot, en Vic, y queremos que el campo se llene, que el público anime a su equipo y que haya cordialidad», comentó Agustí.

Unió Esportiva Olot en un acto social Olot

El club pertenece a una ciudad con 38.000 habitantes y se trata de «una población un poco particular en la que el 27 por ciento es nacida fuera del estado español», asegura su presidente. Todos sus jugadores son catalanes y la entidad no baja de los 1.000 socios desde hace 10 temporadas. El presidente describe a la afición como «leal» en un club que es «uno de los mayores activos que tiene la sociedad».

Agustí suma 18 años como presidente del Olot y ofrece un detalle de cómo ha cambiado el club. «Cuando empezamos esto de los fisioterapeutas casi ni se hablaba» y ahora resulta que además de tener equipo médico propio uno de los futbolistas de la plantilla ejerce precisamente de fisioterapeuta en una clínica en Girona. Se trata del capitán, Pedro del Campo. Pedro se encuentra en su segunda etapa con el equipo y al mismo tiempo trabaja en una clínica de entrenamiento y de fisioterapia con lo que tiene que combinar sus dos ocupaciones para poder disfrutar como el que jugará ante el Sevilla. «Hay que mirar un poco en perspectiva y un poco planificar el futuro. Combinando ambas cosas dará sus frutos después», dice el futbolista.

«Lo primero que me llama la atención del Sevilla es su himno, su afición evidentemente me pone los pelos de punta y ya me gustaría a mí salir al campo con ese contexto. Además tienen un jugador que su recorrido es admirable que es Jesús Navas. Lo ha ganado todo y ha sido un ejemplo de esfuerzo y de superación». El capitán habla de su club más allá de lo que puede suceder en el campo: «Somos un equipo muy vinculado a muchas asociaciones populares de donación de sangre, de trastornos con el espectro autista y colaboramos con la prisión de Figueras. Con esto se crea más unión de los ciudadanos hacia el club y los propios jugadores crean ese sentimiento de pertenencia hacia la ciudad. Eso es la combinación ideal para que el proyecto salga adelante, siga creciendo y se mantenga vivo».

Para el entrenador, Pedro Dolera, el Olot también es más que un club. «Yo no lo había vivido nunca así. Sí que hacíamos cosas, pero no tanto como aquí. Es muy recurrente y forma parte de nuestro día a día ir a colegios, hacer partidos benéficos y hacer actividades a favor de los niños. Conectamos con la sociedad y eso es importante», comenta.

Para Pedro Dolera el del Sevilla va a ser un partido especial porque en el otro banquillo va a estar Francisco Javier García Pimienta. Y es que el técnico sevillista y él comenzaron en el mismo club amateur hace ya 17 años, el Marianao Poblet. «Es un privilegio para mí poder jugar contra él porque aparte de ser un gran entrenador, es una gran persona, que tengo la suerte de conocer desde hace bastantes años. Me hace ilusión que a la gente buena le vayan bien las cosas. Hablé con él cuando fue el sorteo, simplemente para desearle suerte y decirle que me hacía mucha ilusión enfrentarme a su equipo». Eso será hoy en el Nou Estadi Municipal con 4.000 aficionados.