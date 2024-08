Nuevos ataques al padre de Lamine Yamal por lo que hizo tras salir del hospital

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasroui, que recibió el alta médica del hospitall Germans Trias y Pujol de Badalona donde se encontraba ingresado tras ser apuñalado, trata de recuperar su vida en Rocafonda. El marroquí recibió tres puñaladas, dos en el abdomen y otra en el tórax, durante el ataque, que tuvo lugar en el barrio de Rocafonda de Mataró.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró (Barcelona) ha decretado el ingreso en prisión de uno de los cuatro detenidos por el apuñalamiento y deja en libertad provisional a otros tres con orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

Desde que este suceso ocurriera mucho se ha hablado en los medios y en redes sociales de las luces y sombras del progenitor del joven talento culé. Mounir Nasroui se ha convertido en el primer fan de su hijo y en su gran apoyo. Durante unos inicios llenos de sacrificios luchó para que su hijo lograra su sueño pero también ha sido criticado en innumerables ocasiones por su excesivo protagonismo o por en algún que otro incidente en un barrio especialmente conflictivo.

Ahora, su actitud nada más salir del hospital se ha convertido en objeto de polémica. El padre del futbolista culé reapareció por los sitios que frecuenta habitualmente en la barriada y el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena3 pudo recoger sus primeras impresiones a las puertas de un bar de Rocafonda en el que es habitual ver al padre de Lamine Yamal. Allí, Mounir Nasroui quiso tranquilizar a todo el mundo y asegurar que ahora es momento de «recuperar» su vida, al tiempo que no dudaba en levantarse la camiseta blanca que portaba y enseñar las heridas producidas en el ataque.

La rápida recuperación del padre del futbolista blaugrana y su presencia en un bar ha vuelto a desatar la polémica. Una de las criticas más feroces llegaba de nuevo por parte de Robert Hernando, exconsejero del RCD Espanyol. "Curioso lo del padre de Lamine Yamal: de luchar como un jabato por su vida en la UCI de CanRuti después de quedar gravemente herido por varias puñaladas a pedir tranquilidad y respeto a la prensa para echar un ratito en el bar con sus amigos…" comienza afirmando en un tuit que ha sido muy comentado.

"Siempre he dicho que Can Ruti es el mejor hospital de España, pero lo de este hombre roza el milagro. Bien por él y por los doctores. Ojalá, todos los “gravemente” apuñalados que entran en las Urgencias de este hospital y os puedo asegurar que no son pocos ya que he pasado varias noches allí, se recuperen con esa rapidez tan abrumadora y salgan de allí con la misma alegría y ganas de taberna que este señor…", concluyó.

"Va a acabar muy mal, ojalá no fastidie la carrera de su hijo", "Le dan el alta después de estar "grave" por varias puñaladas y lo primero que hace es irse al bar.. Al padre de Lamine Yamal lo único que le gusta es ser el foco de atención y no, no es un "santo" como os quieren vender" o "No entiendo este circo. Si estás en una UCI extremadamente grave, en tres días no te dan el alta. ¿Quién organiza este montaje?" son otros de los comentarios críticos con el padre de Lamine Yamal.

Mientras tanto, Mounir Nasroui ha anunciado que mantendrá un perfil bajo y se mantendrá alejado de los medios "por consejo de su abogado".