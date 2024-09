El padre de Lamine Yamal compara al futbolista con Maradona y las redes no se callan: "¡Déjalo en paz...!"

Lamine Yamal volvió a ser protagonista en la goleada del FC Barcelona al Villarreal por 1-5, dejando una actuación memorable que confirma su estatus de estrella a sus 17 años. La joven estrella del Barcelona fabricó el 1-5 definitivo que cerró el duelo ante el Villarreal en La Cerámica con un pase que ya forma parte e la historia del fútbol. Una asistencia que ha recibido elogios de todos los profesionales y aficionados al fútbol.

Lamine Yamal, que conducía el balón por la banda derecha, vio a Raphinha como se adentraba entre los defensas y le filtró un increíble pase con el exterior para que el brasileño hiciese el quinto gol azulgrana de la tarde. "Tienen que colgar este vídeo en el Museo del Louvre", escribieron varios usuarios de X tras ver esta auténtica obra de arte.

Una brillante actuación que también quiso poner en valor el padre del futbolista. Mounir Nasraoui, padre del nuevo ídolo blaugrana, elogió a su hijo en redes sociales comparándolo nada más y nada menos que con Diego Armando Maradona, el icónico exjugador argentino, considerado por muchos el mejor de la historia.

“Grande, hijo, me haces acordarme del gran mito Diego Armando Maradona”. Escribió en su cuenta, bajo el nombre Husle Hard 304 junto a una foto del futbolista.

Las reacciones al comentario no se hicieron esperar. “Déjalo en paz. Deja que haga su propio camino y no le compares con nadie”, “No flipes, las cosas a su tiempo. Maradona es dios y tu hijo está recién comenzando. Hay que dejarlo jugar tranquilo” o "Simpático el comentario, pero no le ata ni los cordones a Diego", fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales.

Otras usuarios también reivindicaron la figura de Messi. “Te equivocas, bro. El único e irrepetible Lionel Andrés Messi Cuccitini, alias el GOAT. Hay que dejarlo jugar tranquilo y que se divierta”.

Esta temporada Yamal ha jugado seis partidos por LaLiga, con tres goles y cinco asistencias a su nombre.