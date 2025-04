Pánico en Israel: un ex jugador del Racing de Santander sobrevive a un ataque con granada y su familia tuvo que huir entre las llamas

Considerado el mejor futbolista Israelí de la historia, el conocido ex centrocampista del Liverpool Yossi Benayoun - que jugó tres temporadas en el Racing de Santander- ha sobrevivido a un ataque con granada en su casa en Israel. La ex estrella del West Ham, Chelsea y Liverpool, estaba dentro de su casa con su familia en Ramat Hasharon, al norte de Tel Aviv , cuando una motocicleta se detuvo y arrojó el dispositivo explosivo a la puerta. El agresor huyó del lugar.

El jugador israelí con más partidos internacionales de todos los tiempos, ha revelado los momentos de pánico que vivió junto a su familia. El jugador escuchó la explosión de la granada, pero asumió que se trataba de una explosión de una bombona de gas, informó The Sun.

Nadie resultó herido en la explosión, pero la granada provocó un incendio que requirió la intervención de un equipo de bomberos para controlarlo y causó daños a la propiedad. Su familia tuvo que huir entre las llamas.

La policía local que investiga la explosión se inclina a creer que se trató de un supuesto ataque criminal y no de algo relacionado con el terrorismo.

"Un error de identidad"

Benayoun, que sigue muy conmocionado, cree que la granada estaba destinada a otra persona y no a él. "Esto es definitivamente un error. No tengo dudas de que la granada no estaba dirigida a mi casa", dijo el ex capitán israelí.

Descubierto a la edad de nueve años, la estrella israelí comenzó su carrera en el Hapoel Be'er Sheva FC, donde tenía que hacer autostop con su padre para ir a entrenar. Después de tres años en España (fichó en 2002 por el Racing de Santander), se trasladó a Inglaterra en 2005 para unirse al West Ham.

Sus destacadas actuaciones con los Hammers le valieron traspasos al Liverpool y más tarde al Chelsea y al Arsenal, disputando casi 200 partidos en la Premier League en total.

Benayoun participó recientemente en un partido de leyendas del Liverpool en Anfield, jugando junto al ex capitán y leyenda del club Steven Gerrard.